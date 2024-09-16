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    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

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    16 сентября 2024, 14:47 • Новости дня

    Лавров осудил неконструктивный подход США к конфликту в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приветствует любые шаги, направленные на прекращение огня в секторе Газа, однако США не хотят пропускать решения, которые позволили бы остановить кровопролитие, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров назвал ситуацию в Газе главной международной проблемой, которую нельзя оставлять без внимания в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Совместно с Египтом российская сторона в СБ ООН добивается устойчивого постоянного прекращения огня, отметил он. При этом существует проблема, которая заключается в том, что «Соединенные Штаты не хотят пропускать какие-либо решения, которые всерьез подразумевали бы то, чего хотят все – прекращения кровопролития», указал Лавров.

    В августе Россия предложила СБ ООН создать новый документ по урегулированию в Газе.

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (4)
    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа погиб после перевода в штурмовики, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. В аналогичных обстоятельства погиб еще один специалист по БПЛА с позывным «Эрнест».


    «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, – через 4 дня – оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», – написал Грубник. Он также опубликовал кадры переписки, где Лысаковский высказывал мнение , что его «отправили в один конец».

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

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    14 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

    Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

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    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

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    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

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    15 сентября 2024, 13:48 • Новости дня
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана

    Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада

    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья – урана, титана, никеля – будет вынужденным ответом на «бандитские действия» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.

    Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на поставки урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Посол: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта

    Посол Антонов: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерного конфликта в Европе США не смогут отсидеться за океаном, эта война затронет всех, поэтому не следует «играть с этой риторикой», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Москва неоднократно говорила о том, что ядерный конфликт, особенно между Россией и США, недопустим, в нем не будет победителей, подчеркнул Антонов, передает ТАСС.

    При этом в США существует иллюзия, что в случае ядерного конфликта он не затронет американскую территорию, указал дипломат. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис – американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой», – сказал он в эфире «России-24».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    13 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, сообщили в Минпромторге.

    Соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года, передает ТАСС. На первом этапе утильсбор на автомобильную технику и прицепы вырастет в среднем на 70–85%, далее – на 10–20% ежегодно.

    Для транспортных средств, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, при условии оформления документов до 1 ноября 2024 года будут действовать прежние ставки, отметили в Минпромторге.

    Индексация утильсбора для дорожно-строительной техники запланирована на 1 января следующего года с ежегодным увеличением ставки на 15%. При этом для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России находится на начальной стадии, предусмотрена отсрочка индексации до 2026 и 2028 годов соответственно.

    Ранее в Минпромторге сообщили, что индексация утилизационного сбора в России не повлияет на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники за счет реализуемых мер господдержки.

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    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

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    13 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительницам столицы предложили бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ), который позволяет оценить репродуктивный потенциал женщины.

    Уведомления о возможности сдать анализ появились в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Сдать анализ можно в течение года с 11-12 сентября, передает ТАСС.

    Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что Москва первой в России запустила программу по репродуктивному здоровью для женщин от 18 до 40 лет. По ее словам, проект был разработан совместно с ведущими специалистами в области репродуктологии и акушерства.

    В рамках программы женщинам предлагают не только сдать анализ на АМГ, но и при необходимости бесплатно заморозить яйцеклетки, а также воспользоваться процедурами ЭКО и генетической диагностики эмбрионов.

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    13 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой

    Захарова ответила на вопрос о назначении журналистки Зейналовой послом на Маврикии

    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение журналистки Ирады Зейналовой послом России на Маврикии вызвало у многих вопрос, как телеведущая может стать дипломатом, однако для мировой практики это распространенное явление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой. Для мировой практики это распространенное явление», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Спикер МИД подчеркнула, что Зейналова – не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, она окончила Дипакадемию МИД России с красным дипломом.

    Напомним, Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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    14 сентября 2024, 11:29 • Новости дня
    Байден пресек вопросы журналиста о Путине

    Байден потребовал, чтобы задающий вопросы о Путине журналист замолчал

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщил Daily Mail.

    Инцидент произошел в Голубом кабинете Белого дома. Британский журналист до начала официальных приветственных выступлений Байдена и Стармера спросил об отношении к заявлению Путина по поводу возможного снятия ограничений на удары вглубь России, передает «360».

    «Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея? <…> Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?» – сказал в ответ Байден.

    После этого президент США приветствовал Стармера и заявил, что еще не было проблемы, которую Вашингтон и Лондон не смогли бы решить вместе. В ответ премьер Великобритании поблагодарил за приглашение.

    Ранее Байден в ответ на заявления президента России о последствиях решения разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь РФ, заявил, что не думает много о Путине.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Белый дом призвал не ждать решений по ударам вглубь России

    Карин Жан-Пьер: На встрече Байдена и Стармера не ожидается решения по ударам ВСУ вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Изменения в политике нет», – цитирует РИА «Новости» Карин Жан-Пьер

    По ее словам, никаких объявлений о разрешении ВСУ бить вглубь России по итогам встречи Байдена и Стармера ждать не стоит.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием»  будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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