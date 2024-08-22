Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.15 комментариев
Россия предложила СБ ООН создать новый документ по урегулированию в Газе
Необходимо разработать и принять новый документ для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и прекращения насилия в секторе Газа, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Пора прекратить бездействовать, пока американская сторона «ломает комедию» и «дает пустые обещания скорых результатов своих дипломатических усилий на земле», заявил Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в ближневосточном регионе, передает ТАСС.
Россия предлагает принять новый документ, сигнализирующий о том, что действия сторон противостояния не останутся без последствий, и дающий инструментарий, позволяющий прекратить насилие, добавил дипломат.
Ранее в ХАМАС раскритиковали новое предложение о перемирии в Газе.