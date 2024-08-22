Россия предложила СБ ООН создать новый документ по урегулированию в Газе

Tекст: Валерия Городецкая

Пора прекратить бездействовать, пока американская сторона «ломает комедию» и «дает пустые обещания скорых результатов своих дипломатических усилий на земле», заявил Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в ближневосточном регионе, передает ТАСС.

Россия предлагает принять новый документ, сигнализирующий о том, что действия сторон противостояния не останутся без последствий, и дающий инструментарий, позволяющий прекратить насилие, добавил дипломат.

Ранее в ХАМАС раскритиковали новое предложение о перемирии в Газе.