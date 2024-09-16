Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Песков отреагировал на американские санкции против российских СМИ
Песков: Вашингтон показал, насколько нечистоплотные методы готов использовать против России
Насколько нечистоплотные методы готов использовать Вашингтон и как далеко он может пойти в попытках подавить Россию, показали американские санкции против российских СМИ. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, действия Вашингтона – «нападки на средства массовой информации, нападки на журналистов, нападки на руководителей СМИ».
«Американцы ... способны зайти сколь угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов», – приводит ТАСС слова Пескова.
Обвинения в адрес российской прессы со стороны Вашингтона, «которые приписывали СМИ России вмешательство в процессы внутри Америки, граничили просто с безумием, мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ», заострил внимание Песков.
Как сообщалось ранее в понедельник, Индия не готова поддержать Вашингтон в кампании травли российских СМИ.
В прошлую пятницу сообщалось, что Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.
Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.