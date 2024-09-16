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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация России уже идет

    Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    9 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    9 комментариев
    16 сентября 2024, 12:50 • Новости дня

    Песков отреагировал на американские санкции против российских СМИ

    Песков: Вашингтон показал, насколько нечистоплотные методы готов использовать против России

    Tекст: Константин Сергеев

    Насколько нечистоплотные методы готов использовать Вашингтон и как далеко он может пойти в попытках подавить Россию, показали американские санкции против российских СМИ. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, действия Вашингтона – «нападки на средства массовой информации, нападки на журналистов, нападки на руководителей СМИ».

    «Американцы ... способны зайти сколь угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Обвинения в адрес российской прессы со стороны Вашингтона, «которые приписывали СМИ России вмешательство в процессы внутри Америки, граничили просто с безумием, мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ», заострил внимание Песков.

    Как сообщалось ранее в понедельник, Индия не готова поддержать Вашингтон в кампании травли российских СМИ.

    В прошлую пятницу сообщалось, что Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

    Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    14 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

    Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (40)
    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (26)
    15 сентября 2024, 13:48 • Новости дня
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана

    Песков: Россия должна отвечать на бандитские действия со стороны Запада

    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможное ограничение экспорта российского стратегического сырья – урана, титана, никеля – будет вынужденным ответом на «бандитские действия» со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Фрагмент интервью опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подчеркнул, что Россия должна «отвечать на – не то что недружественные, а бандитские – действия в наш адрес». «Никто ничего не будет делать в ущерб себе – и об этом говорил президент», – добавил он, передает ТАСС.

    Накануне замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что ограничения на поставки урана, титана и никеля в Соединенные Штаты возможны, но Москва тщательно взвесит возможные последствия подобных мер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об ограничении экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за границу.

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    13 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Посол: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта

    Посол Антонов: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерного конфликта в Европе США не смогут отсидеться за океаном, эта война затронет всех, поэтому не следует «играть с этой риторикой», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Москва неоднократно говорила о том, что ядерный конфликт, особенно между Россией и США, недопустим, в нем не будет победителей, подчеркнул Антонов, передает ТАСС.

    При этом в США существует иллюзия, что в случае ядерного конфликта он не затронет американскую территорию, указал дипломат. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис – американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой», – сказал он в эфире «России-24».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    14 сентября 2024, 11:29 • Новости дня
    Байден пресек вопросы журналиста о Путине

    Байден потребовал, чтобы задающий вопросы о Путине журналист замолчал

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщил Daily Mail.

    Инцидент произошел в Голубом кабинете Белого дома. Британский журналист до начала официальных приветственных выступлений Байдена и Стармера спросил об отношении к заявлению Путина по поводу возможного снятия ограничений на удары вглубь России, передает «360».

    «Я говорю вам, молчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея? <…> Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?» – сказал в ответ Байден.

    После этого президент США приветствовал Стармера и заявил, что еще не было проблемы, которую Вашингтон и Лондон не смогли бы решить вместе. В ответ премьер Великобритании поблагодарил за приглашение.

    Ранее Байден в ответ на заявления президента России о последствиях решения разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь РФ, заявил, что не думает много о Путине.

    Коментарии (7)
    13 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Белый дом призвал не ждать решений по ударам вглубь России

    Карин Жан-Пьер: На встрече Байдена и Стармера не ожидается решения по ударам ВСУ вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Изменения в политике нет», – цитирует РИА «Новости» Карин Жан-Пьер

    По ее словам, никаких объявлений о разрешении ВСУ бить вглубь России по итогам встречи Байдена и Стармера ждать не стоит.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием»  будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT
    Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

    Кампания призвана объединить союзников и партнеров по всему миру в «борьбе с угрозой, исходящей от RT», заявил Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте, передает ТАСС.

    Он обвинил RT в якобы вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «операциях, связанных с информацией и влиянием».

    Блинкен также сообщил о введении санкций против трех юридических и двух физических лиц, которые якобы принимали участие в таких операциях и, по утверждению США, причастны к вмешательству во внутренние дела Молдавии и предстоящие выборы в стране.

    Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.

    Коментарии (6)
    13 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом не ожидает решения по теме ударов дальнобойным оружием по России после встречи президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, заявил координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что не стал бы ожидать объявления по поводу ударов дальнобойным оружием вглубь России после встречи лидеров двух стран, и пояснил, что политика США по этому поводу не изменилась, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» – не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте, что будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

    Коментарии (3)
    15 сентября 2024, 12:09 • Новости дня
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории, сообщили британские СМИ.

    Как пишет The Times, ссылаясь на собственные источники, основная проблема заключается не в отсутствии разрешения на применение ракет, а в нежелании США делиться с Украиной необходимыми разведывательными данными. Отмечается, что без точных координат, полученных с помощью американских спутников и других разведывательных систем, ракеты Storm Shadow, использующие GPS для наведения, будут легко перехвачены российской ПВО или отклонятся от цели, передает «Коммерсант».

    «Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам»,– уточнил источник.

    В статье утверждается, что в администрации президента США Джо Байдена существуют разногласия по поводу поставок вооружений Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен выступает за более активную поддержку Киева, в то время как советник по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается более осторожной позиции.

    Как указал источник, даже если Байден не решится публично одобрить удары по российской территории, он может разрешить передачу Украине разведывательных данных, необходимых для эффективного применения ракет Storm Shadow. Однако пока этого не произошло.

    Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен просить разрешения у Байдена на удары вглубь России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией.

    В четверг президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

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    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

    Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.

    В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

    Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

    Коментарии (5)
    13 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Захарова иронично отреагировала на новые нападки США на RT

    Представитель МИД Мария Захарова выступила с саркастическим предложением к американским властям

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который вновь обвинил телеканал RT во вмешательстве во внутренние дела других стран.

    Захарова предложила американским властям учредить должность специалиста, который будет отслеживать санкции против России, чтобы они «хотя бы не повторялись», передает ТАСС

    «А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Напомним, что Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении RT и других российских СМИ.

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    После массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек

    О чем МВФ начинает торговаться с Россией

    16 сентября впервые с 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет официальные контакты с Россией. Это уже вызвало возмущение целого ряда стран Запада. И действительно, зачем один из главных финансовых инструментов западного финансового господства планирует отослать в Москву своих представителей? О чем будут эти переговоры и что нужно МВФ от России? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Трампа пытались убить ради Украины

    На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено новое покушение. Его обстоятельства до сих пор в чем-то загадочны, но, к счастью, подозреваемого удалось взять живым. Этот человек интересен прежде всего яростной поддержкой киевского режима. И похоже, что это прямо связано с обстоятельствами покушения. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Деколонизация России уже идет

      Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

      Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

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    • Камран Гасанов Камран Гасанов
      У Шольца сдают нервы

      Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

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    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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