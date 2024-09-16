Песков: Вашингтон показал, насколько нечистоплотные методы готов использовать против России

Tекст: Константин Сергеев

По словам представителя Кремля, действия Вашингтона – «нападки на средства массовой информации, нападки на журналистов, нападки на руководителей СМИ».



«Американцы ... способны зайти сколь угодно далеко в попытках подавления России, подавления альтернативных точек зрения и использования самых нечистоплотных методов», – приводит ТАСС слова Пескова.

Обвинения в адрес российской прессы со стороны Вашингтона, «которые приписывали СМИ России вмешательство в процессы внутри Америки, граничили просто с безумием, мы считаем недопустимыми такие нападки на СМИ», заострил внимание Песков.

Как сообщалось ранее в понедельник, Индия не готова поддержать Вашингтон в кампании травли российских СМИ.

В прошлую пятницу сообщалось, что Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.