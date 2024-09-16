Группировка «Север» освободила населенные пункты Успеновка и Борки, передает Telegram-канал Минобороны.

Также были нанесены удары по формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Любимовки, Новоивановкии других. За последние сутки российские подразделения отразили пять контратак в направлениях Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня. Украинские войска потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, а также четыре бронемашины.

При поддержке армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу России в районах Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье. Потери украинских войск составили до 50 человек, танк и три боевые машины. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп.

Ударами авиации и артиллерии поражены скопления живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й бригад ВСУ в районах Богдановка, Гуево и других. В результате действий российской авиации и ракетных войск были нанесены удары в Сумской области, потери украинских сил составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13800 военнослужащих, 115 танков, 44 боевые машины пехоты, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая семь HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщил, что армия России освободила село Борки в Курской области.

Днем ранее группировка «Север» отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, также пять украинских военнослужащих сдались в плен, как заявили в Минобороны.