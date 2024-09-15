Стало известно об освобождении поселка Борки в Курской области

Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

Tекст: Евгений Поздняков

«Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

«Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

«Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

«Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

«Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

«Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.