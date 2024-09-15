Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В Ростовской области произошел крупный пожар на складе стройматериалов
В Аксае Ростовской области произошел масштабный пожар на складе стройматериалов, площадь возгорания достигла 1100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.
Как указали в ведомстве, в связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, в результате чего пламя перекинулось на несколько частных домов.
Ранее сообщалось, что пожар, который бушует сразу в двух поселках ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода.