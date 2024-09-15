В Ростовской области произошел крупный пожар на складе стройматериалов

Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

Tекст: Алексей Дегтярев

Белоусов поручил своему заместителю и начальнику Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковнику Виктору Горемыкину и Герасимову вместе с военной контрразведкой ФСБ разобраться с ситуацией, связанной с информацией о гибели «Эрнеста» и «Гудвина», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Министр поставил поручение на личный контроль.

Как сообщает ТАСС, в некоторых Telegram-каналах сообщили о гибели операторов дронов Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Согласно этой информации, за критику командования расчет принудительно расформировали и специалистов по БПЛА отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за город Украинск.

Позывной «Гудвин» принадлежал бывшему начальнику подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрию Лысаковскому. В переписке, которая была выложена в соцсетях, он высказывал мнение, что его переводом в штурмовой отряд «отправили в один конец».