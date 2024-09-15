  • Новость часаОтражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Киев передал Западу список целей в России для дальнобойных ударов
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России
    ВС России сбили два Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины
    США перебросили HIMARS на Алеутские острова из-за учения «Океан-2024»
    Грузинская оппозиция осудила готовность властей извиниться перед осетинами
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    15 сентября 2024, 14:52 • Новости дня

    В ЛНР пожар в поселках Антрацитовского района перекинулся на завод

    Tекст: Ольга Иванова

    Пожар, который бушует сразу в двух поселках ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили в региональном МЧС.

    В МЧС сообщили РИА «Новости», что в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией.

    Спасатели начали ликвидировать пожар в двух поселках Антрацитовского района ЛНР 14 сентября.

    Ранее сообщалось, что площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области достигла 20 га, переход огня на жилые дома удалось не допустить.

    14 сентября 2024, 16:01 • Новости дня
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    @ Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Голливудский актер Майкл Дуглас заявил: ему жаль, что Россию пока нельзя атаковать натовскими ракетами из-за страха перед ядерной угрозой.

    Дуглас в качестве «посла доброй воли ООН» встретился в Киеве с Владимиром и Еленой Зеленскими. Визит артиста был организован, по некоторым данным, экс-президентом сочинского «Кинотавра», продюсером Александром Роднянским (признан иноагентом), передает телеканал «360».

    Ранее в МИД России заявили, что ответят на поставки дальнобойного оружия ВСУ так, что мало не покажется.

    Коментарии (89)
    14 сентября 2024, 20:20 • Новости дня
    Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

    Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ предстоит разобраться в ситуации, вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин», такое поручение дал глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов поручил своему заместителю и начальнику Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковнику Виктору Горемыкину и Герасимову вместе с военной контрразведкой ФСБ разобраться с ситуацией, связанной с информацией о гибели «Эрнеста» и «Гудвина», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Министр поставил поручение на личный контроль.

    Как сообщает ТАСС, в некоторых Telegram-каналах сообщили о гибели операторов дронов Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Согласно этой информации, за критику командования расчет принудительно расформировали и специалистов по БПЛА отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за город Украинск.

    Позывной «Гудвин» принадлежал бывшему начальнику подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрию Лысаковскому. В переписке, которая была выложена в соцсетях, он высказывал мнение, что его переводом в штурмовой отряд «отправили в один конец».

    Коментарии (46)
    15 сентября 2024, 13:06 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители украинских властей вели переговоры с террористами, чтобы привлечь их для противостояния с российской армией, турецкое издание Aydinlik опубликовало фото с переговоров.

    Киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, украинская сторона пыталась привлечь их для боевых действий против России, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Aydinlik.

    По данным газеты, Украина предлагала освободить радикальных антироссийских боевиков в обмен на 75 дронов.

    Ранее издание сообщало, что переговоры проходили тайно в провинции Идлиб в Сирии.

    Коментарии (6)
    14 сентября 2024, 16:47 • Новости дня
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французскую сторону обеспокоило высказывание президента России Владимира Путина о возможном участии НАТО в украинском конфликте, сообщил источник Le Monde.

    Неназванный французский дипломатический источник Le Monde заявил, что Париж должен приложить все усилия, чтобы избежать третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    «Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заключил он.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Коментарии (19)
    14 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    В НАТО заявили об «оправданности» дальнобойных ударов по России

    Глава военного комитета НАТО Бауэр: Разрешение на дальнобойное оружие Украине оправдано с военной точки зрения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разрешение киевскому режиму на использование дальнобойного оружия по целям в глубине России «оправдано с военной точки зрения», заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    «С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на  топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности» – цитирует Бауэра РИА «Новости».

    Вместе с тем страны, передающие вооружение Украине, также могут устанавливать ограничения по его использованию, поскольку чувствуют ответственность за применение оружия.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.

    Коментарии (19)
    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

    Коментарии (26)
    14 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Иванишвили: Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
    Иванишвили: Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
    @ Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинами, заявил почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

    «Сразу после завершения выборов (26 октября), когда зачинщики войны будут осуждены, а виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы и извинимся за то, что по заданию (извне) предательское «Национальное движение» окутало в 2008 году в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», – цитирует Иванишвили ТАСС.

    Он добавил, что противостояние, навязанное врагами страны, завершится прощением и примирением с обеих сторон.

    По словам политика, «Грузинской мечте» нужно получить конституционное большинство на выборах в парламенте, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за войну 2008 года.

    Коментарии (26)
    15 сентября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США огласит мирный план, включающий готовность Киева согласиться на прекращение огня на некоторых участках фронта и временную заморозку конфликта, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

    Как пишет Bild, Зеленский также попросит разрешить Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по российской территории, передают «Ведомости». Издание сообщает также, что он хочет представить документ действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отверг возможность ведения переговоров с властями Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», – заявил Путин.

    Коментарии (34)
    14 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Посол России в Турции назвал главное препятствие для мирных переговоров

    Посол России в Турции Ерхов: Зеленский стал главным препятствием для переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская власть под предводительством Владимира Зеленского представляет собой главное препятствие в урегулировании, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

    Россия никогда не отказывалась от переговоров, вопрос по ним следует переадресовать киевскому режиму, заявил Ерхов в интервью, передает РИА «Новости».

    «Главным препятствием для достижения договоренностей является режим Зеленского. Россия с самого начала готова была сесть за стол переговоров и обсуждать достижение целей спецоперации политико-дипломатическим путем», – подчеркнул посол.

    В марте 2022 года в Стамбуле были парафированы документы, но Украина решила воевать «до последнего украинца», чтобы добиться поражения России, подчеркнул он.

    Российская сторона и сейчас готова взять за основу стамбульские договоренности, однако их нужно скорректировать с учетом новых реалий.

    «В июне этого года наш президент Владимир Владимирович Путин озвучил контуры возможных договоренностей между Россией, Украиной и Западом. То есть мяч не на нашей стороне», – заключил дипломат.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2024, 20:42 • Новости дня
    Главой «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»

    Президент России Владимир Путин назначил нового председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артура Орлова. Новый руководитель детского движения – Герой России и слушатель кадровой программы «Время героев».

    Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.

    Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.

    Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.

    С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.

    Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.

    Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.

    В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.

    Женат, воспитывает двух дочерей.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    Зеленский заявил о «достижении желаемого результата» вторжения в Курскую область

    Reuters: Зеленский заявил о якобы достижении желаемого результата вторжения в Курскую область

    Зеленский заявил о «достижении желаемого результата» вторжения в Курскую область
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату», сообщает Reuters.

    Глава киевского режима утверждает, что операция в Курской области якобы помогла замедлить продвижение ВС России на других участках фронта, в частности, на донецком направлении и районе Харькова, передает Lenta.ru.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.

    Коментарии (21)
    15 сентября 2024, 03:22 • Новости дня
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»

    Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя

    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    @ Kyrylo Chubotin/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

    Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.

    Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.

    Коментарии (9)
    14 сентября 2024, 21:03 • Новости дня
    У осужденного за хищение земель Минобороны бизнесмена Бородина нашли апартаменты у Кремля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При расследовании по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова нашли апартаменты бизнесмена Сергея Бородина в историческом особняке у Кремля, говорится в судебных документах.

    На Бородина записаны апартаменты 233,7 квадратных метра, они находятся на 3-м Кадашевском переулке рядом с Кремлем, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    Отмечается, что это старинный трехэтажный особняк, его построил архитектор Адольф Эрихсон, в нем располагается трехэтажный комплекс в стиле лофт. Апартаменты оцениваются в 250 млн рублей.

    Также на бизнесмена записан участок в подмосковном коттедже в селе Николо-Урюпино стоимостью в 23 млн рублей, 60 соток земли на волжском берегу в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.

    Напомним, Бородина приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения и штрафу в 350 тыс. рублей по делу о хищении земель у Минобороны. Источник сообщал, что предприниматель якобы сможет выйти из тюрьмы по УДО в 2025 году.

    Коментарии (8)
    14 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Истребитель-бомбардировщик ударил по военной технике и скоплению личного состава ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Су-34 уничтожил ударом ФАБ-500 десятки украинских военных на Купянском направлении.

    Коментарии (12)
    15 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    Российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На изучении российских специалистов находится головная часть от ракеты системы HIMARS, в распоряжении военных оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника, сообщили специалисты.

    Источник РИА «Новости» подтвердил, что на изучении в России находится головная часть от ракеты системы HIMARS, которую специалисты начали разбирать, извлекать микросхемы. В распоряжении российских специалистов и оказались элементы системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. Все это будет тщательно проанализировано.

    РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, дальность стрельбы – до 80 км.

    Коментарии (6)
    Главное
    Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    Байден до конца президентского срока решил сосредоточиться на помощи Украине
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    В Германии ввели временный контроль на всех сухопутных границах
    Установлено использование Галкиным концертов за рубежом для антироссийской пропаганды
    Земфира обжаловала в Верховном суде отказ исключить ее из списка иноагентов

    Чем опасна высокая ставка ЦБ

    Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 19% и не исключил ее роста до 20% уже через месяц. Хотя большинство участников рынка вообще не видело повода для ее повышения. Последний раз столь высокой ставка была в кризисный февраль 2022 года. Что же заставило ЦБ действовать так жестко и что это значит для простых россиян? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Германия выводит из себя Польшу

    Немецко-польские отношения, и без того непростые, внезапно еще более обострились. Причиной стало то, что обе страны декларируют и реализуют усиление борьбы с незаконной миграцией. Однако Польша считает, что Берлин не имеет права ограничивать миграцию теми же методами, что и Варшава. Что именно происходит и как далеко зайдет этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............