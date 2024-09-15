Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В ЛНР пожар в поселках Антрацитовского района перекинулся на завод
Пожар, который бушует сразу в двух поселках ЛНР, перекинулся на территорию алюминиевого завода, сообщили в региональном МЧС.
В МЧС сообщили РИА «Новости», что в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией.
Спасатели начали ликвидировать пожар в двух поселках Антрацитовского района ЛНР 14 сентября.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в районе села Ямное в Воронежской области достигла 20 га, переход огня на жилые дома удалось не допустить.