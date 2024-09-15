Полицейских в центре Афин забросали «коктейлями Молотова»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, группа примерно из 30 человек в ночь на воскресенье в районе Экзархия совершила нападение с «коктейлями Молотова» на полицейских, в результате которого один полицейский получил легкие ранения, передает РИА «Новости». Там добавили, что были задержаны 23 человека.

Пока никто не взял ответственность за нападение.

Ранее после нападения на полицейских в Афинах задержали более 450 фанатов.