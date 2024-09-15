На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Полицейских в центре Афин забросали «коктейлями Молотова»
Полицейских в центре Афин забросали бутылками с зажигательной смесью, один сотрудник полиции легко ранен, задержаны 23 человека, сообщило общественное телевидение ERTNews.
Как говорится в сообщении, группа примерно из 30 человек в ночь на воскресенье в районе Экзархия совершила нападение с «коктейлями Молотова» на полицейских, в результате которого один полицейский получил легкие ранения, передает РИА «Новости». Там добавили, что были задержаны 23 человека.
Пока никто не взял ответственность за нападение.
Ранее после нападения на полицейских в Афинах задержали более 450 фанатов.