Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.3 комментария
После нападения на полицейских в Афинах задержали более 450 фанатов
СМИ: Более 450 фанатов задержали после нападения на полицейских возле стадиона в Афинах
Более 450 человек задержаны после нападения фанатов на полицейских возле стадиона «Мелина Меркури» в Афинах во время матча между волейбольными командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос» в плей-офф Кубка Лиги, сообщили СМИ.
Как сообщает protothema.gr, более 150 человек атаковали полицейских с бутылками с зажигательной смесью на прилегающей к стадиону территории, пострадал сотрудник полиции, который был госпитализирован с повреждением бедренной артерии, передает РИА «Новости». В больнице у него остановилось сердце, но врачам удалось его спасти и сейчас он находится в критическом состоянии.
Примененное против фанатов облако слезоточивого газа проникло на стадион, в результате чего 52-летний мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован.
После нападения фанатом полиция выпустила со стадиона только женщин и детей, задержав всех, кто подозревался в причастности к нападению, или хотел прорваться через оцепление и покинуть стадион.
К 6 утра по местному времени были задержаны 464 человека. Сама встреча была прервана при счете 1-0 (25:19, 10:18) в пользу «Олимпиакоса».
Ранее фанаты греческого клуба АЕК избили тренера после поражения команды.