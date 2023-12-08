После нападения на полицейских в Афинах задержали более 450 фанатов

СМИ: Более 450 фанатов задержали после нападения на полицейских возле стадиона в Афинах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает protothema.gr, более 150 человек атаковали полицейских с бутылками с зажигательной смесью на прилегающей к стадиону территории, пострадал сотрудник полиции, который был госпитализирован с повреждением бедренной артерии, передает РИА «Новости». В больнице у него остановилось сердце, но врачам удалось его спасти и сейчас он находится в критическом состоянии.

Примененное против фанатов облако слезоточивого газа проникло на стадион, в результате чего 52-летний мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

После нападения фанатом полиция выпустила со стадиона только женщин и детей, задержав всех, кто подозревался в причастности к нападению, или хотел прорваться через оцепление и покинуть стадион.

К 6 утра по местному времени были задержаны 464 человека. Сама встреча была прервана при счете 1-0 (25:19, 10:18) в пользу «Олимпиакоса».

Ранее фанаты греческого клуба АЕК избили тренера после поражения команды.