Россиянам назвали безопасные альтернативы Telegram

Эксперт Бедеров: Альтернативой Telegram в России могут стать Element, Jabber и Briar

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, эти сервисы могут использоваться как для личной переписки, так и для корпоративных коммуникаций, поскольку их можно размещать на собственных серверах компаний. Как отметил Бедеров, мессенджеры Element, Jabber и Briar изначально разрабатывались с акцентом на безопасность данных пользователей. Благодаря возможности размещения на собственных серверах и дополнительным мерам шифрования, они обеспечивают практически полную конфиденциальность переписки, передает РИА «Новости».

Кроме того, эксперт выделил российский мессенджер «eXpress, который активно используется в корпоративном секторе». Бедеров также упомянул существование «неофициальных клиентов Telegram с открытым исходным кодом, позволяющих развернуть мессенджер на собственных серверах».

Однако заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин подчеркнул, что абсолютной защиты от утечек данных не существует. Злоумышленники могут получить доступ к переписке различными способами, включая взлом аккаунтов, использование шпионских программ или судебные запросы, добавил он.

Воронин также обратил внимание на то, что пользователи часто сами создают уязвимости, нарушая правила цифровой гигиены. Например, они могут использовать служебные аккаунты для личных целей или хранить пароли в легкодоступных местах.

Ранее сотрудникам правительства Петербурга запретили использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp для служебной переписки в целях обеспечения безопасности данных.