На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Галкин опроверг свое участие в политической деятельности
Юморист Максим Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью
Телеведущий и комик Максим Галкин* (признан иноагентом в России) заявил, что никогда не занимался политической деятельностью, а статус иноагента нарушает его права и свободы, следует из судебных документов.
В своем иске к Минюсту России Галкин (признан иноагентом в России) указал, что считает незаконным распоряжение ведомства о внесении его в реестр иноагентов, считает его нарушающим права и свободы. Кроме того, юморист заявил, что распоряжение Минюста противоречит российскому законодательству и международному праву, передает ТАСС.
Себя Галкин назвал деятелем культуры и искусства, который никогда не занимался политической деятельностью. По его словам, внесение в список иноагентов нарушает права на неприкосновенность частной жизни и вмешивается в его право выражать свое мнение.
Ранее судом были получены доказательства, что Галкин активно использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды в интересах иностранного источника финансирования.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом