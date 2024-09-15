Галкин опроверг свое участие в политической деятельности

Юморист Максим Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью

Tекст: Вера Басилая

В своем иске к Минюсту России Галкин (признан иноагентом в России) указал, что считает незаконным распоряжение ведомства о внесении его в реестр иноагентов, считает его нарушающим права и свободы. Кроме того, юморист заявил, что распоряжение Минюста противоречит российскому законодательству и международному праву, передает ТАСС.

Себя Галкин назвал деятелем культуры и искусства, который никогда не занимался политической деятельностью. По его словам, внесение в список иноагентов нарушает права на неприкосновенность частной жизни и вмешивается в его право выражать свое мнение.

Ранее судом были получены доказательства, что Галкин активно использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды в интересах иностранного источника финансирования.