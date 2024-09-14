На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву
Освобожденные из украинского плена 103 российских военнослужащих, захваченных ВСУ в Курской области, прилетели в Москву, сообщил телеканал «Звезда».
Самолет Ил-76 доставил бойцов на аэродром в Чкаловском, военные будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны, следует из сообщения в Telegram-канале телеканала «Звезда».
Ранее Минобороны сообщало, что по итогам переговоров в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих, захваченных в Курской области.