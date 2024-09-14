На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Минобороны показало уничтожение украинских военных артиллерией в Курской области
Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения артиллерией группировки «Север» украинских боевиков в приграничном районе Курской области.
Средства воздушной разведки засекли скопления живой силы ВСУ в лесном массиве региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Обнаруженные цели поразили артиллерией, их уничтожили, добавили в Минобороны.
Ранее ведомство показывало уничтожение ВСУ в Курской области истребителем-бомбардировщиком Су-34 в Курской области.