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Британия «задолжала» своим арсеналам 2,71 млрд фунтов после поддержки Украины
Поддержка Украины обошлась Великобритании в 2,71 млрд фунтов на восполнение арсеналов
В ближайшие годы Великобритании придется потратить 2,71 млрд фунтов стерлингов (или около 3,6 млрд долларов) на восполнение арсеналов после передачи Украине вооружения из собственных запасов.
«Министерство обороны оценивает, что стоимость замены переданного оборудования составляет 2,71 миллиарда фунтов стерлингов, которые будут потрачены в период до 2030-2031 года», – говорится в отчете с сайта Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO).
На конец марта 2024 года стоимость самого вооружения, которое Британия передала Украине из своих запасов, составляла только 171,5 миллиона фунтов. Причина в том, что вооружение было устаревшим. Вскоре очередь дойдет до более продвинутой техники.
Помимо передачи Украине вооружения из своих арсеналов, Великобритания использует механизм быстрых закупок. На март 2024 года, с учетом этих сумм, британское министерство обороны предоставило Киеву оружия на 2,59 млрд фунтов. В общей сложности с января 2022 года по март 2025 года Великобритания пообещала выделить Украине 7,8 млрд фунтов военной помощи.
Как сообщалось на прошлой неделе, Великобритания поставит 650 ракет LMM для поддержки ПВО Украины по контракту на 162 млн фунтов стерлингов.