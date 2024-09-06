Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.44 комментария
Британия объявила о передаче ВСУ ракет Martlet для ПВО
Минобороны: Британия передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для ПВО
Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 млн фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины, сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.
Ожидается, что дополнительная партия ракет Martlet будет передана Украине к концу года. Пакет помощи стоимостью более 160 млн фунтов стерлингов (210 млн долларов) был анонсирован в преддверии встречи западной контактной группы американской авиабазе Рамштайн, передает ТАСС.
Martlet производятся французской военно-промышленной группой Thales на предприятии в североирландском Белфасте. Компания позиционирует ракеты как боеприпас самого широкого спектра применения.
Длина Martlet составляет 1,3 м, диаметр – 76 мм, а масса – 13 кг. Масса боевой части ракеты – 3 кг, дальность полета – 8 км.
Ранее сообщалось, что США могут передать Украине ракеты большой дальности JASSM.