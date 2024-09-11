Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Кремль поздравил одного из основателей «Альфы» Зайцева с 90-летием
Заслуги одного из основателей и руководителей подразделения «Альфа» КГБ СССР Геннадия Зайцева помнят в Кремле, его поздравляют с 90-летием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы поздравляем с днем рождения. Желаем в первую очередь здоровья. И, конечно, ценим и помним заслуги героического человека», – цитирует Пескова ТАСС.
Зайцев руководил «Альфой» 14 лет. Также он возглавлял спеоперации по освобождению заложников и нейтрализации особо опасных преступников – в посольстве США в Москве (март 1979), в Сарапуле (декабрь 1981), Тбилиси (ноябрь 1983), Уфе (сентябрь 1986), Минеральных Водах (декабрь 1988).