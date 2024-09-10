Песков заявил о большом опыте ВС России в отражении атак дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

«В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО. Это должны делать специалисты. На непрофессиональном уровне можем сказать, что наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что, по его мнению, российские военные показывают высокие результаты, но настоящую оценку их работе должны дать профессионалы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в регионе, в зоне атаки находились Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. По его словам, в Раменском эвакуировали жителей пяти домов.