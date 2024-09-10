Жителей пяти домов в Раменском эвакуировали после атаки беспилотника

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что удар пришелся на первый подъезд здания, в результате чего пострадали 54 квартиры из 102. Повреждены обшивка, перегородки и оконные проемы, однако несущие конструкции здания остались целыми.

Кроме того, в результате атаки были повреждены балконы в пяти квартирах на соседней улице.

Для обеспечения безопасности жителей и проведения разминирования территории было принято решение об эвакуации людей из пяти многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от места происшествия.

Губернатор заверил жителей, что власти Московской области возьмут на себя все расходы по восстановлению поврежденного жилья и компенсацию ущерба пострадавшим. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

Ранее Воробьев сообщил, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

