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Жителей пяти домов в Раменском эвакуировали после атаки беспилотника
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об эвакуации жителей пяти домов, расположенных в непосредственной близости от места падения дрона, а также о начале восстановительных работ.
В своем Telegram-канале он указал, что удар пришелся на первый подъезд здания, в результате чего пострадали 54 квартиры из 102. Повреждены обшивка, перегородки и оконные проемы, однако несущие конструкции здания остались целыми.
Кроме того, в результате атаки были повреждены балконы в пяти квартирах на соседней улице.
Для обеспечения безопасности жителей и проведения разминирования территории было принято решение об эвакуации людей из пяти многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от места происшествия.
Губернатор заверил жителей, что власти Московской области возьмут на себя все расходы по восстановлению поврежденного жилья и компенсацию ущерба пострадавшим. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время.
Ранее Воробьев сообщил, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.