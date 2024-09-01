День 1 сентября назван самым жарким в Москве с начала века

  • Новость часаПодполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове
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    К чему должны готовиться добровольцы
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате
    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БпЛА
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    МО: За ночь средства ПВО сбили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    1 сентября 2024, 17:01 • Новости дня

    День 1 сентября назван самым жарким в Москве с начала века

    Синоптик: 1 сентября стало самым жарким в Москве с начала XXI века

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Температура в Москве превысила 29,1 градуса, таким образом 1 сентября 2024 года стало самым жарким из всех в столице с начала XXI века, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «По состоянию на 15.00 мск температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила 29,1 градуса.

    «До этого лидером было 1 сентября 2002 года, тогда воздух прогрелся до плюс 28,9 градуса», сообщил Леус в своем Telegram-канале.

    При этом 1 сентября 1938 года был установлен температурный рекорд – плюс 30,8. Синоптик предположил, что этот суточный рекорд сохранится.

    Температурные рекорды могут быть установлены в Подмосковье: в Коломне до рекордного максимума осталось 0,6 градуса, а в Можайске и вовсе 0,1 градуса.

    31 августа 2024, 17:49 • Новости дня
    В Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли с ведома четырех стран
    В Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли с ведома четырех стран
    @ Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, написала в субботу турецкая газета Aydınlık.

    «США изначально выступали против строительства этих трубопроводов, стремясь навязать свой собственный дорогой сланцевый газ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

    По данным газеты, все факты указывают на то, что «Северные потоки» были разрушены с согласия и при участии США, Украины, Польши и Германии.

    «Санкции способствуют распаду Запада, в то время как Евразия продолжает развиваться», – добавляет газета.

    Ранее в МИД России заявили, что украинцы не смогли бы осуществить теракт против «Северных потоков» без американской помощи.

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    31 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Президент Черногории объяснил решение поддержать санкции против России

    Президент Черногории Милатович объяснил решение поддержать санкции против России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Черногория приняла решение поддержать санкции против России, чтобы согласовать свою политику с Европейским Союзом и стать «членом клуба», заявил президент Черногории Яков Милатович.

    Решение принято, несмотря на то, что 30% доходов страны в сфере туризма поступали из России, заявил Милатович, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Черногории Милойко Спайич отметчал, что власти страны смогли сократить долю российских туристов до 8%, тем самым уменьшив зависимость от российского туристического рынка и инвестиций.

    «Это было тяжелое решение, но мы его приняли, так как это было необходимо для согласования нашей внешней политики с ЕС и для стремления стать частью сообщества», – сказал президент.

    Согласно данным государственной службы статистики Monstat, в туристическом сезоне 2023 года в Черногории зарегистрировали 246 653 въезда граждан РФ, что составило 10,1% от общего числа иностранных туристов.


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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    31 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    Военкор Коц сообщил о героической гибели комбата в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что командир батальона с позывным «Отмель» героически погиб, защищая курское приграничье.

    Заместитель командира с позывным «Кадет» отметил, что внутренний стержень и авторитет командира играли ключевую роль в обороне Малой Локни, передает RT.

    Коц сообщил, что готовил материал о бойцах, которые почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, не позволяя ВСУ продвинуться вглубь Курской области. Морпехи и десантники заменили батальон и не дали ВСУ пройти далее.

    «На момент подготовки моего первого материала о курской «Брестской крепости» комбат с позывным «Отмель» числился пропавшим без вести», – сказал Коц, добавив, что позже стало известно о смерти командира.

    Ранее Коц сообщил, что бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости.

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    31 августа 2024, 21:09 • Новости дня
    Лавров дал характеристику желающим принять «остатки Украины» в НАТО

    Лавров назвал фантазерами и провокаторами предлагающих принять «остатки Украины» в НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выступающие за вступление оставшейся части Украины в НАТО, чтобы решить конфликт, являются фантазерами и провокаторами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Те, кто пытается нам предъявлять «развязки»: мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы», – цитирует его ТАСС.

    По словам Лаврова, позиция России по вопросу Украины остается прежней, Москвы выступает против ее вступления в НАТО.

    Ранее в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым.

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    31 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной московского бизнесмена

    Tекст: Кристина Цыцура

    Банда вооруженных мужчин, напавшая на свадебный автобус в Подмосковье, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена.

    Речь идет о владельце крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В момент нападения бизнесмен находился в салоне автомобиля и не препятствовал своей охране действовать.


    Ранее охрана бизнесмена заблокировала дорогу свадебному автобусу, так как водитель якобы подрезал их. В ответ они начали бить стекла автобуса, а затем открыли огонь из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия. В результате от порезов осколками стекла пострадали пассажиры автобуса, среди которых были несовершеннолетние.

    Полицейские, прибывшие на вызов, задержали четверых преступников в кальянной в Щелково.


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    1 сентября 2024, 07:22 • Новости дня
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, погиб в зоне проведения российской специальной военной операции, сообщил комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

    Комитет сообщил, что в сентябре Головатюку должно было исполниться 29 лет. При этом комитет не раскрыл подробности смерти Головатюка, передает ТАСС.

    «Российская газета» со ссылкой на соцсети пишет, что он был ликвидирован 31 августа в районе Селидово в ДНР.

    Напомним, Селидово находится в 20 км от Красноармейска (Покровска), там сейчас активно наступают российские войска.

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    31 августа 2024, 19:34 • Новости дня
    Украинский чиновник захотел отправить в тюрьму 200 тыс. крымчан

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель постоянного представителя президента Украины в так называемой «Автономной Республике Крым» Денис Чистиков заявил, что необходимо отправить в тюрьму 200 тыс. жителей Крыма.

    Он выразил недовольство тем, что многие люди, занимающиеся предпринимательством в Крыму, не подпадают под украинский закон о «коллаборационистской деятельности», передает «Комсомольская правда».

    По словам Чистикова, украинские власти хотят пересмотреть список лиц, которые могут считаться коллаборантами, включая медиков, учителей и работников коммунальных служб.

    Он добавил, что, согласно украинскому законодательству, число тех, кто может быть привлечен к ответственности в Крыму, может превысить 200 тыс. человек.

    Чиновник также добавил, что пенитенциарная система Украины не готова к такому количеству заключенных.


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    1 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА

    Эксперт Козюлин: ПВО снивелировала информационно-террористический эффект атак ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для успешной защиты от БПЛА России нужно ускорить создание новой структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, а также налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. За прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА.

    «Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний, показать школьникам и их родителям якобы нестабильность в стране. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника», – добавил он.

    «Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации», – заметил он.

    «Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты», – пояснил Козюлин.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – заявил он. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. «Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая. Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    От китайских компонентов к беспилотникам зависят все, но ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база, пояснял газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Кроме того, для защиты от БПЛА России необходимо усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

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    1 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане

    Офицер «Альфы» Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план

    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    @ Sergey Ponomarev/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре 2004 года бойцы группы «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в бесланской школе № 1, но план изменился из-за одной неожиданности, рассказал участник операции – полковник ФСБ Виталий Демидкин.

    Он вспомнил, что около 80 человек спецназовцев находились на стрельбище, в 60 километрах от Беслана, в составе отряда были гранатометчики, снайперы, бойцы из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие, передает РИА «Новости».

    «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться в спортивный зал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы, но план изменился.

    Демидкин добавил, что в районе 13.00 был получен приказ возвращаться обратно, не называя причин, и лишь потом спецназовцы узнали, что в школе прозвучали взрывы.

    «На месте штабной офицер уточнил, что мы действуем по тем же секторам: освобождаем заложников и по возможности и необходимости уничтожаем террористов. Мы подъехали к школе, в зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — говорит Демидкин.

    Боевики забросали спецназ гранатами Ф-1, открыв огонь из пулеметов и автоматов, те, в свою очередь, рассредоточились по классам, стреляя в ответ, и когда последняя огневая точка террористов была уничтожено, перестрелка закончилась.

    Ранее полковник «Альфы» Виталий Демидкин, руководивший действиями одним из штурмовых подразделений во время теракта в школе Беслана, прокомментировал фильм Юрия Дудя* «Беслан. Помни».

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    1 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию

    Лавров объяснил потерю Украиной территорий абсолютной недоговороспособностью киевского режима

    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не смогла остаться в границах 1991 года из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима и его хозяев, с каждыми сорванными переговорами она теряет все больше территорий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток». Он указал, что Киев при поддержке Запада не раз срывал переговоры и договоренности. Киев и его союзники признали, что использовали Минские соглашения как способ выиграть время, но «до того момента» сохранялась возможность для переговоров.

    В частности, как отметил Лавров, Москва поддержала переговоры Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, с оппозицией, которые заключили соглашение. Если бы оппозиция не нарушила договоренности, Украина была бы в границах 1991 года, о «которых Зеленский мечтает», заявил Лавров.

    Выполнив минские договоренности 2015 года, Украина могла бы остаться «в тех же самых границах 1991 года, но без Крыма уже, по понятным причинам», сказал он. Успешные переговоры в Стамбуле в 2022 году позволили бы ей быть «более-менее в границах 1991 года, минус Крым и минус значительная часть Донбасса».

    «Но каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность», – сказал Лавров. По его словам, Украина требуется Западу только для того, чтобы «раздражать Россию, воевать против России».

    Напомним, Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    31 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    Лавров призвал противников переговоров России и Украины понять, что будет труднее
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров каналу RT.

    «Те, кто выступает против, должны понимать, что чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости».

    Лавров также отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны могли легко прийти к соглашению, но Украина отказалась от этого.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (33)
    31 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России на территории Курской области уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» в приграничье обнаружили оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ, передает ТАСС.

    «После подтверждения обнаруженная цель поражена артиллерийским ударом», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее Минобороны сообщил, что Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.


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    1 сентября 2024, 10:19 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август

    МО: Киев за август потерял более 68 тысяч военных в зоне СВО

    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.

    Как говорится в сообщении ТАСС, с 1 по 9 августа потери Киева составляли до 18730 военных, с 10 по 16 августа – до 14560, с 17 по 23 августа – до 16155, с 24 по 31 августа – до 18935.

    Соответственно, общие потери Киева за август составили до 68380 военнослужащих.

    Напомним, за июль ВСУ потеряли более 60 тыс. человек

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    1 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Песков: ЕС будет долго разгребать последствия конфронтации с Россией
    Песков: ЕС будет долго разгребать последствия конфронтации с Россией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюзу придется еще долго разгребать последствия конфронтации с Россией, Европа действует по указанию США в ущерб себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Европейские страны, ведомые Соединенными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе», – сказал он.

    Представитель Кремля добавил, что Европа отыгрывает роль, отпущенную Вашингтоном, в ущерб своим интересам и кошелькам своих налогоплательщиков, передает ТАСС.

    Для ЕС неизбежны глубокие последствия. «И в течение десятилетия грядущего мы будем свидетелями этих негативных последствий», – сказал Песков.

    При этом он отметил, что речь идет только о странах Запада, потому что западные страны – не мировое большинство.

    «На Западе, действительно, министр иностранных дел Европы – он себя уже ведет как министр обороны. Причем ведет себя как ястреб», – подчеркнул Песков.

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    1 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке

    Силовики: ВСУ в Красногоровке и окрестностях рискуют попасть в окружение

    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в Красногоровке и севернее города рискуют оказаться в окружении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, бои ведутся в районе Желанного Второго, где ситуация для противника плачевная, а поэтому остатки Красногоровской группировки ВСУ рискуют остаться в котле, как и те, кто сидит на позициях севернее.

    Он добавил, что к северу от Красногоровки ВСУ бегут с позиций из-за риска попасть в окружение.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что в Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Национализм оказался лучшим другом глобализма

      Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Бежавшие либералы повторяют путь предателей

      Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      ОПЕК ждут новые бунты

      Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

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    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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