На Курской АЭС сообщили о работе в штатном режиме

Tекст: Елизавета Шишкова

В работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Четвертый энергоблок выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации, говорится в официальном Telegram-канале станции.

Второй и первый энергоблоки находятся в режиме эксплуатации «без генерации».

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее власти Курской области ограничили въезд в город Курчатов, где находится АЭС.