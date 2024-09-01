Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.0 комментариев
На Курской АЭС сообщили о работе в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на данный момент в норме, сообщили в пресс-службе станции.
В работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Четвертый энергоблок выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации, говорится в официальном Telegram-канале станции.
Второй и первый энергоблоки находятся в режиме эксплуатации «без генерации».
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения в норме и не превышает естественных фоновых значений.
Ранее власти Курской области ограничили въезд в город Курчатов, где находится АЭС.