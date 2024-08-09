С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.7 комментариев
Российские спортсмены завершили выступления на ОИ в Париже
Российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с одной медалью, сообщили СМИ. Серебряными медалистками стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступавшие в парном разряде.
Последним представителем России на Олимпиаде стал каноист Захар Петров. В финале одиночной гонки на 1000 метров он занял четвертое место. Ранее вместе с Алексеем Коровашковым Петров также был близок к пьедесталу в соревнованиях двоек на 500 метров, заняв четвертое место, передает Lenta.ru.
Помимо каноистов, Россию на Олимпиаде представляли также теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина, велогонщики Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко, пловец Евгений Сомов и батутистка Анжела Бладцева. Все российские спортсмены выступали в нейтральном статусе из-за санкций, наложенных на Россию.
Ранее российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже в женском парном разряде.