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    Обвала рубля до 100 за доллар эксперты не ждут
    Летчик Су-25 рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области
    Раненого Поддубного нашел на дороге местный житель
    Российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына
    CNN: В команде главкома ВСУ Сырского случился раскол из-за потерь
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    В Пентагоне подтвердили поддержку ВСУ разведданными
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    Жители Одессы попросили Россию освободить город от киевского режима
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев От нацбилдинга лучше держаться подальше

    Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

    20 комментариев
    9 августа 2024, 09:47 • Новости дня

    Израиль начал операцию в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии в этой зоне «террористов и террористической инфраструктуры».

    Как говорится в сообщении ЦАХАЛ, после получения разведданных о «присутствии террористов и террористической инфраструктуры» в районе Хан-Юниса на юге Газы 98-я дивизия начала проведение операции в этом населенном пункте?передает РИА «Новости».

    Армия Израиля пообещала, что военные ведут боевые действия «как над, так и под землей», а также что ВВС Израиля уже ударили более, чем по 30 объектам палестинского движения ХАМАС.

    Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС обсудить прекращение огня.

    9 августа 2024, 01:51 • Новости дня
    CNN: В команде главкома ВСУ Сырского случился раскол из-за потерь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область, сообщает CNN.

    В материале CNN, посвященному причинам атаки ВСУ на Курскую область, указывается на разногласия, в командовании ВСУ между Сырским и более молодыми командирами.

    Отмечается, что раскол в команде главкома в последнее время стал более заметным для общественности.

    «Более молодые подчиненные сомневаются в целесообразности готовности Сырского к значительным потерям в боях на истощение, в которых обычно побеждает превосходящая силой Россия», – указывается в статье.

    Издание называет подход Сырского «советским мышлением», а его самого человеком «той эпохи».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что с начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

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    8 августа 2024, 10:34 • Новости дня
    В Грузии признали ответственность за начало войны 2008 года
    В Грузии признали ответственность за начало войны 2008 года
    @ Михаил Фомичев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Прежние власти страны и перешедшая в оппозицию президент Саломе Зурабишвили признали ответственность Грузии за начало войны-2008, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он посетил могилы павших воинов и сказал журналистам, что международные суды в Гааге и Страсбурге подтвердили, что грузинская армия тогда «не нарушала права человека и не совершала военные преступления, и это является принципиальной победой».

    Отвечая на вопрос о том, кто начал военные действия, председатель кабмина напомнил, что саакашвилевское «Единое национальное движение» вскоре после войны подписало резолюцию Совета Европы об ответственности грузинской стороны.

    Также Ираклий Кобахидзе напомнил, что еще в 2018 году, во время президентской кампании, президент Саломе Зурабишвили «доказывала, что войну начал (бывший президент Михаил) Саакашвили».

    В этой связи он подтвердил, что после выборов в парламент 26 октября «Грузинская мечта» намерена расследовать «авантюру» Саакашвили 2008 года.

    По его словам, «может быть направлено обращение в Генпрокуратуру или в КС, а может этим займется парламентская следственная комиссия».

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    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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    8 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны около Журавки, Беловод, Юнаковки Сумской области, Волчанска Харьковской области и Дарьино Курской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 415 человек, четыре танка, две машины пехоты, 12 пикапов, 14 бронетранспортеров, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее Минобороны сообщало, что ударами ФАБ-500 была уничтожена бронетехника ВСУ в Курской области.

    Коментарии (11)
    8 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    СМИ: Элитный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова могут снести

    Элитный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова признали самостроем

    СМИ: Элитный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова могут снести
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Элитный особняк за 2 млрд рублей на берегу Волги арестованного за взятку экс-замглавы министерства обороны Тимура Иванова хотят снести, поскольку его признали самостроем, сообщил источник.

    Строительство особняка Иванова велось в режиме строжайшей секретности, соответствующий иск на снос дома подготовила администрация Калязинского района, которая собрала документы для подачи в суд, пишет «Царьград» со ссылкой на Mash.

    По данным СМИ, согласно экспертизе Госстройнадзора, разрешения на застройку участка у Иванова не было, как и обращения по поводу строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Отмечается, что особняк расположен на берегу Волги и занимает 8 га земли, там же расположены бассейн, СПА-комплекс, домики для прислуги и даже собственная вертолетная площадка с ангаром.

    Ранее экс-заместителя главы Минобороны Тимура Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. Сообщалось, что на автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей.

    По версии следствия, взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.

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    8 августа 2024, 21:52 • Новости дня
    Раненого Поддубного нашел на дороге местный житель
    Раненого Поддубного нашел на дороге местный житель
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Медик-доброволец с позывным «Дед» рассказал, что военкора Евгения Поддубного сперва не узнали на промежуточном пункте оказания помощи, туда его привез местный житель, который ехал из Суджи.

    По словам медика, местный житель увидел военкора, лежащего на обочине, и затащил к себе в машину. Машина Поддубного была атакована FPV-дроном, несколько раз перевернулась, а в это время, вероятнее всего, журналист выпал из внедорожника, передает «Комсомольская правда».

    Медик пояснил, что коллеги военкора, ехавшие в другой машине, после взрыва взломали заклинившие двери автомобиля Поддубного, но увидели только стену пламени, где выжить никто не мог. Военкор, судя по всему, выпал из переворачивающейся машины, а коллеги впотьмах этого не увидели.

    «Женька сам выполз на обочину, где его и подобрал выезжавший из города житель», – добавил «Дед». Он также признался, что на промежуточном пункте оказания помощи военкора сперва не узнали: «Он был обожжен, разговаривал непонятно, говорил что-то. Мы естественно сразу же его проверили, чтобы гранат не было, мы же не знаем, кто это. Нашли документы у него – Поддубный. Но мы-то не знаем – кто, все люди одинаковые».

    Медик рассказал, что узнали они военкора только после того, как прочли сообщения о его гибели в интернете. «Я говорю: как погиб, если он – вот, у нас лежит в машине», – пояснил «Дед». Он пояснил, что после того, как военкора к ним привез местный житель, журналиста раздели, сделали полный осмотр, обработали, вкололи необходимые препараты и приняли решение быстро его перевозить в больницу.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

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    8 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына
    Российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные в условиях боевых действий под Суджей в Курской области смогли спасти двух мирных жителей – отца и сына, которых ранее захватили в плен украинские диверсанты.

    Инцидент произошел, когда автомобиль с мирными жителями был остановлен украинской диверсионной группой. После захвата людей украинские боевики раздавили их машину бронетехникой, а их самих удерживали в плену, передает «Российская газета».

    Отмечается, что российским военным удалось вовремя заметить происходящее и открыть огонь по украинским диверсантам. Воспользовавшись замешательством противника, отец и сын смогли перебежать на сторону российских военных и спастись. После этого украинские диверсанты были вынуждены покинуть район под натиском российских сил. Спасательная операция позволила эвакуировать мирных жителей в безопасное место.

    В четверг уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова сообщила, что число детей, которые пострадали в результате массированной атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, увеличилось до девяти.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что украинские военные наносят удары по жителям города Суджа и их имуществу в Курской области с дронов.

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    8 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по штабу обороны Харькова ВСУ
    Российские войска нанесли удар по штабу обороны Харькова ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли ракетный удар по одному из ключевых командных пунктов ВСУ на Харьковском направлении, в котором, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера украинского генштаба и Национальной гвардии Украины, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указали в российских силовых структурах, удар был нанесен ночью по зданию, где располагался штаб, ответственный за оборону Харькова. Отмечается, что целью атаки стал главный командный пункт противовоздушной обороны и обороны города, расположенный в населенном пункте Малиновка Харьковской области, передает ТАСС.

    По данным источника, в момент удара в штабе могли находиться представители высшего военного руководства Украины, непосредственно отвечающие за проведение операции «Суджа». По его словам, среди них были высокопоставленные офицеры Генерального штаба ВСУ и Национальной гвардии Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли ракетный удар по скоплению военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    8 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

    В делегацию конгрессменов вошли Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, уточнили в офисе Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», – написал глава киевского режима в Telegram-канале.

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным объектам, а также на необходимость усиления ПВО Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.

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    8 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    В Минобороны назвали потери ВСУ с начала атаки в Курской области

    Минобороны: ВСУ потеряли 660 военных и 82 единицы бронетехники с начала атаки в Курской области

    В Минобороны назвали потери ВСУ с начала атаки в Курской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ с начала боевых действий в Курской области потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, из них восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронемашин и инженерная машина разграждения, сообщили в министерстве обороны.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что уничтожать формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области продолжают подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ, авиация, ракетные войска и артиллерия.

    За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники: танк, четыре бронетранспортера, три машины пехоты и 24 боевые бронемашины «Козак». Всего с начала боевых действий на Курском направлении боевики потеряли 660 человек, восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронемашин и инженерную машину разграждения.

    По данным Минобороны, попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь Курской области пресечены, продвижение не допущено.  По резервам ВСУ в Сумской области наносятся авиационные удары.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий сообщил, что ВС России ведут активные боевые действия на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют за российскую границу.

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    8 августа 2024, 19:37 • Новости дня
    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область

    WP: Киев мог организовать операцию в Курской области, чтобы сорвать поставки газа в Европу

    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью операции украинской армии в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в европейские страны, пишет The Washington Post (WP).

    «Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», – пишет WP, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что в четверг поставки газа в Европу все еще осуществлялись через Суджу – последнюю действующую измерительную станцию перед границей с Украиной.

    В статье со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины также сообщается, что Вашингтон не стал критиковать решение Киева об атаке на Курскую область.

    Ранее цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области.

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    9 августа 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

    Mash: Ударом «Искандера» уничтожен командующий группировкой войск «Харьков» ВСУ Драпатый

    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов «Искандером» по командному пункту ВСУ в Харьковской области, возможно, были ликвидированы три замначальника генштаба ВСУ, среди которых – командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, сообщают СМИ.

    Предположительно, после удара «Искандером» погибли сразу три замначальника генштаба ВСУ, среди которых генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

    CNN сообщила, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область.

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    8 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    В Германии оценили эффект от атаки ВСУ на Курскую область

    Bild: Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом

    В Германии оценили эффект от атаки ВСУ на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте, и Россия добивается медленного, но устойчивого успеха на ряде участков линии фронта, пишут обозреватели немецкой газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов.

    Как пишут авторы, наступление ВСУ на Курскую область не является переломным моментом в войне, ВС России добиваются медленных, но стабильных успехов, передает ТАСС.

    Как сообщили авторы Bild, «прибытие западных истребителей F-16 на Украину оценивается экспертами как «слишком запоздалое».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-34 ударами авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    8 августа 2024, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области

    Эксперт Шеслер: В Киеве не знают, чем закончится провокация ВСУ в Курской области, поэтому молчат

    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские власти ждут, чем закончится атака ВСУ на Курскую область. Только после этого Киев попытается обернуть любой результат, в том числе разгром группировки, в свою пользу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Напомним, власти Украины воздерживаются от комментариев по ситуации в Курской области, а советники офиса Зеленского называют происходящее попыткой улучшить переговорные позиции Киева.

    «Украинские власти ждут результата происходящего в Курской области. Если бригады ВСУ, которые зашли в регион, будут разгромлены, то украинское руководство скажет, что это делалось с целью отвлечь силы Российской армии из Донбасса», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Если же ВСУ удастся каким-то образом закрепиться, то в Киеве признают занятие российской территории. Именно поэтому сейчас не озвучиваются реальные результаты, – продолжила Шеслер. – Ключевые украинские блогеры тоже молчат. А мониторинговые милитари-паблики пишут, что не намерены раскрывать планы ВСУ. То есть своей целью они хотят представить то, что получится в результате».

    Собеседник также отметила, что в ходе атаки на Курскую область не были задействован легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые ранее совершали рейды на российскую территорию.

    «Операция в Курской области и рейды в Белгородскую область преследуют совершенно разные цели. Тогда была исключительно пиар-акция, чтобы зафиксировать участие так называемых российских оппозиционеров в борьбе Украины против России. Те акции были направлены на российское общество и на международный уровень. А сейчас ставятся совершенно другие задачи. Невозможно представить, чтобы боевикам РДК или ЛСР выдали танки, авиацию, РСЗО, тяжелые вооружения и все то, чем сейчас ВСУ штурмуют Курскую область», – считает собеседница.

    Напомним, в начале недели украинские подразделения численностью около тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Бои продолжаются третий день.

    По данным Минобороны России, в четверг подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать живую силу ВСУ в Судженском и Кореневском районах на границе с Украиной. С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

    Украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов». 

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    8 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    Венгерский эксперт: Нападение Киева на Курскую область выгодно США

    Эксперт Шпетле: Нападением на Курскую область Киев хочет наказать покупающие российский газ страны ЕС

    Венгерский эксперт: Нападение Киева на Курскую область выгодно США
    @ t.me/gubernator_46/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Нападение киевского режима на Курскую область, где находится газоизмерительная станция «Суджа», через которую осуществляется транзит российского газа в страны ЕС, направлено против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, считает венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

    Это также выгодно США, заинтересованным в увеличении поставок сжиженного природного газа на европейский рынок, об этом заявил Шпетле РИА «Новости». Эксперт отметил, что ранее Украина частично приостановила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а теперь атаковала важную газовую станцию.

    «Это очевидно часть определенной украинской стратегии... Они, очевидно, стремятся еще больше навредить тем странам, которые не поставляют им оружие, «наказать» Венгрию», – сказал Шпетле. Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся операция Украины в Курской области, согласована с Вашингтоном.

    Ранее житель Суджи рассказал, что в результате атаки ВСУ в городе пострадало здание городской администрации, а также от удара «разметало» стоящий рядом восьмиквартирный дом.

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    8 августа 2024, 19:54 • Новости дня
    Полиция получила право выдворять иностранцев

    Путин подписал закон, дающий право полиции выдворять иностранцев

    Полиция получила право выдворять иностранцев
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицию полномочиями применять административное выдворение в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

    Согласно новому закону, иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению, будут помещаться в спецучреждения по решению главы МВД, ФСБ РФ, руководителя пограничной службы или их заместителей на срок, не превышающий 48 часов, передает ТАСС.

    Кроме того, судья сможет продлить этот срок по ходатайству представителя МВД или ФСБ на максимальный срок до 90 суток. Ранее такие полномочия имели только судьи и пограничники.

    Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

    Коментарии (15)
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    Рубль не сдает позиции и продолжает оставаться слишком крепким. Это невыгодно экспортерам и российскому бюджету, который теряет часть доходов. Крепость рубля объясняется в том числе проблемами с трансграничными торговыми операциями. Эксперты ждут, что как только найдутся новые пути обхода ограничений, рубль ослабнет естественным путем. Однако обвала до 100 рублей за доллар, как было в 2022-м, эксперты не ждут ни в этом, ни в следующем году. Подробности

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    Российские партии оживились в регионах

    В России начался решающий этап подготовки к Единому дню голосования. Партии выдвинули более 40 тыс. кандидатов различного уровня и определились со своими предложениями для избирателей. В чем заключаются особенности этих предложений и какой будет главная интрига ЕДГ-2024? Подробности

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    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности

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    При «нападении России» в Прибалтике хотят укрыться за женской спиной

    Безрадостными оказались итоги недавней волны призыва в Вооруженные силы Латвии – некоторые латвийские юноши просто на него не явились. Теперь руководство латвийской армии заявляет о необходимости обязательного призыва, в том числе и для женщин. Однако результат такой реформы, скорее всего, Латвию не обрадует. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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