Дмитрий Медведев прав – можно идти до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. То есть, проще говоря, отрезать Украину от моря, лишая ее тем самым значительной части промышленного потенциала. Минимизировать сухопутную границу. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.0 комментариев
Ганчев назвал цель атаки ВСУ в Курской области
Ганчев: ВСУ атакой на Курскую область пытаются вытянуть российские войска из Харьковской области
Вооруженные силы Украины атакой на Курскую область, предположительно, пытаются вытянуть российские силы из Харьковской области, чтобы вернуть там утраченные позиции, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, вылазка ВСУ в Курскую область является отвлекающим маневром, потому что в Волчанске, под Липцами, на всей территории севера Харьковской области, да в том числе и на Купянском направлении, украинские войска не имеют никаких тактических успехов, несут большие потери и откатываются, передает ТАСС.
Ганчев считает, что ВСУ нужно оттянуть российские резервы из Харьковской области, но такой необходимости для ВС России нет.
Он отметил, что у ВСУ нет сил и возможности, чтобы отбить занятые российскими войсками поселки в Харьковской области, кроме того, часть дороги Купянск – Сватово контролируется ВС России.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ с начала боевых действий в Курской области потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.