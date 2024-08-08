Ганчев назвал цель атаки ВСУ в Курской области

Ганчев: ВСУ атакой на Курскую область пытаются вытянуть российские войска из Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

По его словам, вылазка ВСУ в Курскую область является отвлекающим маневром, потому что в Волчанске, под Липцами, на всей территории севера Харьковской области, да в том числе и на Купянском направлении, украинские войска не имеют никаких тактических успехов, несут большие потери и откатываются, передает ТАСС.

Ганчев считает, что ВСУ нужно оттянуть российские резервы из Харьковской области, но такой необходимости для ВС России нет.

Он отметил, что у ВСУ нет сил и возможности, чтобы отбить занятые российскими войсками поселки в Харьковской области, кроме того, часть дороги Купянск – Сватово контролируется ВС России.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ с начала боевых действий в Курской области потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.