В Минобороны назвали потери ВСУ с начала атаки в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли 660 военных и 82 единицы бронетехники с начала атаки в Курской области

Tекст: Вера Басилая

В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что уничтожать формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области продолжают подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ, авиация, ракетные войска и артиллерия.

За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники: танк, четыре бронетранспортера, три машины пехоты и 24 боевые бронемашины «Козак». Всего с начала боевых действий на Курском направлении боевики потеряли 660 человек, восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронемашин и инженерную машину разграждения.

По данным Минобороны, попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь Курской области пресечены, продвижение не допущено. По резервам ВСУ в Сумской области наносятся авиационные удары.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий сообщил, что ВС России ведут активные боевые действия на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют за российскую границу.