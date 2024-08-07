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    Глеб Простаков Глеб Простаков Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки

    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является Святым Граалем всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

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    7 августа 2024, 11:31 • Новости дня

    В Минпромторге допустили отказ от повышения утилизационного сбора на автомобили

    Tекст: Ольга Иванова

    Минпромторг может отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили в России, сообщили в министерстве.

    В ведомстве сообщили, что продолжают анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств в части необходимости индексации утилизационного сбора, финальное решение еще не принято, передает «Газете.Ru».

    Напомним, в России с 1 августа повысили утилизационный сбор на импортируемые в страну легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы.

    6 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    Названо самое скачиваемое мобильное приложение в России

    «VK видео» стало самым скачиваемым приложением в Google Play и AppStore у россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне проблем с работой YouTube российские пользователи начали переходить на отечественные сервисы, самым скачиваемым приложением стало «VK видео», свидетельствуют данные магазинов Google Play и AppStore.

    В тройку популярных в России приложений в AppStore также вошли Rutube и TikTok, а в Google Play – «Дзен» и приложение для просмотра смешных картинок, передает ТАСС.

    Как сообщили в компании VK, количество скачиваний «VK видео» в 4,5 раза превысило среднемесячные значения.

    Ранее видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.

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    6 августа 2024, 19:05 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают

    Генерал ВСУ в отставке обнаружил изменения в военных обещаниях руководства Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим надеется на заключение мира, поскольку перестал верить в собственную победу, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Руководство Украины хочет заключить мир из-за потери веры в возможную победу. Такое мнение высказал генерал украинских вооруженных сил в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». Украинское руководство озвучивает «желание о мире», но не произносит слов «победа» в последние полгода, заявил Кривонос в интервью, передает «Газета.Ru».

    Он добавил, что киевский режим потерял свыше 20% территории, которые он не сможет вернуть. «Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», – заключил генерал.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем.

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    6 августа 2024, 18:27 • Видео
    Британский Сталин собирает армию

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

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    6 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область

    Минобороны: 300 боевиков и 11 танков ВСУ атаковали Курскую область

    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные направили до 300 человек при поддержке 11 танков на российские позиции в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    С 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение у границы и резервам на территории Сумской области.

    Авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения вышли резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    Уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    Ранее ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.

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    7 августа 2024, 03:17 • Новости дня
    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области

    Военный эксперт Рожин счел украинскую атаку на границу Курской области «не просто рейдом ДРГ»

    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Военный аналитик Борис Рожин полагает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».

    По оценке Рожина, ВСУ «пока» привлекли к операции «силы до двух бригад» под прикрытием «существенного количества средств ПВО». Он отметил в Telegram, что два ЗРК «днем были уничтожены» российскими военными. Рожин также пишет о «подтягивании противником резервов из района Шостки». Он считает, что украинские силы попытаются «закрепиться в приграничных районах».

    Кроме того, он процитировал мнение, что действия ВСУ в Судже во вторник днем можно назвать «разведкой перед боем» для выявления огневых точек обороны.

    Военный обозреватель Даниил Безсонов в своих оценках также заявил в Telegram о «большом количестве ПВО», которое ВСУ «стянули к границе с Курской областью». «Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее прорядить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать», – заявил он.

    Напомним, Министерство обороны России сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

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    6 августа 2024, 22:44 • Новости дня
    ВСУ разрушили храмы мужского монастыря в Курской области

    Настоятель монастыря в Курской области игумен Питирим сообщил о разрушении храмов в результате обстрела со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    Игумен сообщил, что «разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали», передает ТАСС.

    РИА «Новости» он сообщил, что «разбит и сожжен собор монастырский, главный». Кроме того, «поврежден братский корпус, храмовый корпус», а «ближе к вечеру подожжен Покровский храм», «остались только стены».

    При этом пострадавших, как сообщил игумен, нет.

    Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. После огневой подготовки ВСУ направили 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин в атаку в Курской области.

    Вечером Минобороны России сообщило, что уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    ВСУ возобновили обстрел города Суджа. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, недалеко от города.

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    6 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Удары по Израилю пообещали нанести из трех стран

    «Хезболла» пообещала Израилю «чувствительный и эффективный» ответ на убийство Хании

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшие по израильским территориям атаки «Хезболлы» еще не являются ответом на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании и военного командира Фуада Шокра, заявил генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла.

    «Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана, они будут непременно нанесены», – сказал Насрулла, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar. Он добавил, что ответ будет «сильным, чувствительным и эффективным».

    Ранее «Хезболла» продемонстрировала ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.

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    6 августа 2024, 19:43 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области

    Минобороны: Остатки ДРГ Украины выбиты на свою территорию и блокированы российскими силами

    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остатки украинской диверсионной разведгруппы отступили с территории Курской области, их попытка закрепиться на примыкающей к границе земле не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России.

    Украинская ДРГ понесла потери после ударов беспилотников, авиации и артиллерии ВС России, после чего отступила на свою территорию, где около госграницы ее блокировали российские подразделения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После ряда ударов, остатки диверсантов ушли на украинскую территорию, им продолжают наносить огневое поражение, заключили в Минобороны.

    Ранее министерство перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что боестолкновения ведутся в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ.

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    6 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    RT: В Германии набирают популярность русские магазины и национальные блюда
    RT: В Германии набирают популярность русские магазины и национальные блюда
    @ IMAGO/Steinach/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У жителей ряда немецких городов все популярнее становятся русские национальные блюда, а также магазины и продукты, сообщили местные жители.

    Ряд немецких граждан все чаще отправляются за дешевыми продуктами в Польшу или в «русские точки», сказала одна из собеседниц RT.

    «Так многие делают. В русских магазинах вкуснее», – пояснила женщина.

    Проживающая в Гамбурге Анна указала, что в российские магазины ходят как немцы, так и украинцы, при этом они разговаривают там на русском языке.

    Глава волонтерского проекта «Путь домой» Анатолий Бублик сообщил, что за два с половиной года в части немецких регионов мясо стало дороже на 200-220%, сахар – на 60%.

    Коментарии (15)
    7 августа 2024, 00:33 • Новости дня
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС
    @ Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Курчатова и Курчатовского района поступают звонки с ложной информацией о том, что вооруженные силы Украины якобы близки к «захвату» Курской АЭС, сообщают СМИ. В правительстве региона указали, что данная информация является фейком и «ничем не обоснована».

    Как пишет Sekunda media, «жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться». В правительстве региона призвали жителей «не поддаваться на информационные провокации».

    Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что «Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме», передает РИА «Новости».

    В центре информирования граждан сообщили, что в «Курчатове все спокойно». Указывается, что при угрозах ракетной опасности или атаки БПЛА жителям следует придерживаться стандартных инструкций – «оставаться в доме, зайти в комнату, где нет окон». Подчеркивается, что «эвакуаций не проводится», передает ТАСС.

    Главк МЧС по Курской области предупредил, что в социальных сетях и пабликах «появляется много фейковой информации» об эвакуации на фоне атак ВСУ.

    Правительство Курской области сообщило в Telegram о том, что в Сети «распространяется фейковое видео», в котором врио губернатора Алексей Смирнов якобы «собирает мужчин в ополчение». Как пояснили власти региона, украинские спецслужбы использовали реальное видеообращение Смирнова, но заменили звуковую дорожку с помощью нейросети.

    На оригинальной записи Смирнов говорит не об ополчении, а о необходимости сохранять спокойствие: «Уважаемые куряне! Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая».

    Напомним, Корпунков опроверг сообщения об украинских обстрелах Курской АЭС в Курчатове.

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    6 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор Котенок рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ

    Военкор рассказал о бункерах Зеленского под госпиталем с бойцами ВСУ
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем, утверждает военный корреспондент Юрий Котенок.

    «На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», – написал Котенок в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    По словам военкора, убежища расположены под корпусами госпиталя, в которых находятся раненые бойцы ВСУ и российские военнопленные.

    Ранее прятавшегося в бункере после начала СВО Зеленского сравнили с «ходячим трупом».

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    6 августа 2024, 19:23 • Новости дня
    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои

    Врио главы Курской области Смирнов: В двух районах продолжаются бои

    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боестолкновения с украинскими боевиками ведутся в двух районах Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во вторник вечером.

    Бои на границе идут в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ, сообщил Смирнов, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область.

    Коментарии (19)
    6 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    Приставы заявили о готовности арестовать имущество Нурмагомедова

    В ФССП заявили о готовности арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова

    Приставы заявили о готовности арестовать имущество Нурмагомедова
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Документы на взыскание задолженности 79,4 млн рублей с бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находятся на исполнении, однако пока судебные приставы не накладывали арест на имущество борца, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

    В ФССП уточнили, что специализированное отделение судебных приставов по Дагестану получило на исполнение постановление регионального управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79 376 334,14 рублей, передает РБК.

    В пресс-службе добавили, что приставом-исполнителем принимаются законные меры об исполнительном производстве, вплоть до ареста имущества.

    «Предположительно, в список имущества входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma», – говорится в сообщении.

    Федеральная налоговая служба (ФНС) 1 июля арестовала счета Нурмагомедова, задолжавшего 297 млн рублей. 23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении спортсмена.

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    7 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Пилот ВСУ назвал F-16 «веселым самолетом»
    Пилот ВСУ назвал F-16 «веселым самолетом»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский пилот с позывным «Мунфиш» заявил, что истребитель F-16 является очень веселым самолетом для полетов.

    Как сказал «Мунфиш» на видео, опубликованном пресс-службой НАТО, F-16 очень веселый самолет для полетов, при этом нельзя сказать, что МиГ, на котором он летал раньше, очень скучный, но F-16 более поворотливый, передает РИА «Новости».

    Ранее в Ростехе заявили, что поступившие Киеву истребители F-16 в конечном итоге будут уничтожены, они не являются соперником для российских Су-35С.

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    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

    Коментарии (13)
    7 августа 2024, 08:33 • Новости дня
    Украина перебросила подразделения нацбата «Медведи SS» к Белгородской области
    Украина перебросила подразделения нацбата «Медведи SS» к Белгородской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, они были переброшены с Херсонского направления в Харьковскую область. Среди переброшенных подразделений, рассказал Рогов, есть «Медведи SS», передает РИА «Новости».

    Ранее военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулеметные точки и боевиков ВСУ.

    Коментарии (8)
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      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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