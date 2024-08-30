В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Подполье сообщило о мародерстве ВСУ в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, погрузили награбленное имущество и скрылись, сообщили в пророссийском подполье Херсона.
Участник сопротивления рассказал, что ВСУ следили за домом около трех дней. Их внимание привлек автомобиль во дворе, они ворвались в дом, избили хозяина, и вывезли все отобранное имущество, даже детские игрушки, передает РИА «Новости».
ВСУ, якобы защищающие Харьковскую область, на самом деле мародерствуют, а власти никак не реагируют на сообщения населения о грабежах.
Ранее украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении.