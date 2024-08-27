Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.2 комментария
Украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении
Военнослужащие ВСУ мародерствовали в Курской области, рассказал военнопленный ВСУ Николай Тяжкороб.
По его словам, военнослужащие ВСУ мародерствовали в гражданских домах, собирая телефоны, деньги, спиртное, еду, передает ТАСС.
Тяжкороб добавил: командиры не рассказывали, что их подразделение направляют в Курскую область, при этом половина личного состава сбежала, поскольку у них были деньги и документы, а остальным бежать не было смысла, «потому что их все равно поймают». Он отметил, что военные ВСУ не хотят продолжения боевых действий, и когда российские военные крикнули им сдаваться – он сразу согласился, так как был уже ранен.
«Чаем напоили, водички дали, нормально относились, не били», – поделился он.
Ранее замглавы Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их.