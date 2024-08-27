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    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    17 комментариев
    27 августа 2024, 10:28 • Новости дня

    Украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ мародерствовали в Курской области, рассказал военнопленный ВСУ Николай Тяжкороб.

    По его словам, военнослужащие ВСУ мародерствовали в гражданских домах, собирая телефоны, деньги, спиртное, еду, передает ТАСС.

    Тяжкороб добавил: командиры не рассказывали, что их подразделение направляют в Курскую область, при этом половина личного состава сбежала, поскольку у них были деньги и документы, а остальным бежать не было смысла, «потому что их все равно поймают». Он отметил, что военные ВСУ не хотят продолжения боевых действий, и когда российские военные крикнули им сдаваться – он сразу согласился, так как был уже ранен.

    «Чаем напоили, водички дали, нормально относились, не били», – поделился он.

    Ранее замглавы Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их.

    26 августа 2024, 20:16 • Новости дня
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины, запечатленный на видео, где он избивает мирных жителей в Курской области, был захвачен в плен бойцами спецназа «Ахмат», сообщили СМИ.

    Как передает RT, на допросе пленный не смог дать внятного объяснения своим действиям, признав, что поступил под влиянием эмоций. «Мне очень стыдно за свой поступок», – заявил украинский военнослужащий.

    Ранее замглавы Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их.

    Коментарии (32)
    26 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область

    Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар, что отличает его от коллег и предшественников

    Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Умение держать удар является одним из основных качеств президента России Владимира Путина, отличающих его от коллег и предшественников, это показала тяжелая ситуация в Курской области, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По словам Степашина, он давно знает Путина в совместной работе. Экс-премьер отметил, что президента «ничего не поражает и не удивляет», он умеет держать удар, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что Путин ни разу не позволил себе сорваться, несмотря на все тяжелые обстоятельства, в том числе нападение на Курскую область.

    «Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был Советский Союз, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться – невозможно», – заметил Степашин.

    Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.

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    26 августа 2024, 19:50 • Видео
    Зачем Дуров потребовался Макрону

    В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    25 августа 2024, 12:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военных на Курском направлении

    Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 31 БМП, 72 танка, 58 БТР, 177 автомобилей, 383 боевых бронированных машины, 37 артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что также ВСУ потеряли 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять ЗРК, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    25 августа 2024, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об участии спутников США в атаке ВСУ в Курской области

    NYT: США поддержали ВСУ снимками со спутников в первые дни атаки на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области США и Великобритания оказывали мощную поддержку Украине, предоставляя спутниковые снимки и разведданные о российском регионе, сообщила The New York Times.

    Источники NYT сообщили, что помощь оказывалась якобы не для продвижения ВСУ вглубь России, а для того, чтобы  командиры лучше смогли отслеживать российские войска, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину», пишет «Лента.ру».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона».

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    24 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство солдат срочной службы, которых Украина вернула России в рамках обмена пленными, были захвачены в Курской области.

    «Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

    Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.

    Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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    24 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что на встрече с руководством Объединенной группировки войск Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского касательно мер противодействия вторгшемуся киевскому командованию на территорию Курской области.

    Также главе государства доложили о принятых мерах по уничтожению противника и об актуальных результатах хода спецоперации.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    24 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что переданные Украине танки, которые отправила ранее Польша, участвуют в активной атаке ВСУ на Курскую область.

    В субботу польский лидер совершил поездку на Украину, где принял участие в празднованиях Дня независимости постсоветской республики, сообщает радио Sputnik.

    После встречи с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что «танки PT-91 Twardy, переданные более года назад из Польши, сейчас находятся на поле боя и защищают Украину, сражаясь в районе Курска».

    Кроме того, польский президент пообещал продолжить военно-политическую поддержку Киева, включая его стремления к вступлению в НАТО и ЕС.

    Ранее жительница курского села рассказала о поляках, которые были среди иностранных наемников, вторгнувшихся вместе с ВСУ в Курскую область.


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    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

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    24 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области
    Минобороны показало кадры возвращения пленных из Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видеозапись возвращения 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военнослужащим раздали продуктовые наборы и на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

    Ранее оборонное ведомство сообщало, что Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных.

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    24 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    Активность в акватории водохранилища в Курчатове ограничена

    Врио губернатора Смирнов: Оперштаб ограничил активность в акватории водохранилища в Курчатове

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативный штаб Курской области решил ввести ограничения в акватории водохранилища города Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, из-за режима КТО в регионе, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале Смирнов написал, что в акватории Курчатовского водохранилища и около него запрещены массовые мероприятия и ловля рыбы, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств. Так же в пределах прибрежной зоны водохранилища временно запрещена работа развлекательных заведений.

    Напомним, режим контртеррористической операции стал действовать в трех российских регионах – в Белгородской, Курской и Брянской областях. НАК ввел режим КТО с целью предотвращения угрозы терактов со стороны ВСУ на этих территориях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    24 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    Стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По его словам, российские силы освободили очередной населенный пункт на Курском направлении, они продолжают вести активные боевые действия и наносят противнику значительные потери, передает ТАСС.

    Ранее российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

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    25 августа 2024, 15:25 • Новости дня
    Кадыров рассказал об эвакуации 50 срочников в Курской области

    Кадыров: Более 50 срочников эвакуированы из зоны боевых действий в Курской области

    Кадыров рассказал об эвакуации 50 срочников в Курской области
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 военнослужащих срочной службы, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

    По его словам, бойцы полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 военнослужащего срочной службы из зоны боевых действий в населенном пункте Уланок, передает ТАСС. Кадыров добавил, что бойцы под плотным минометным огнем ВСУ прорвались в населенный пункт и тремя рейсами вывезли оттуда солдат, в числе которых находились и без вести пропавшие срочники Кужугет Сайын и Куулар Алаш, родители которых обращались в Совет Федерации России с просьбой их найти.

    Ранее бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области.

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    24 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский вертолете Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по скоплениям бойцов ВСУ и бронированной технике противника в приграничном районе Курской области.

    После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Сообщается об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ.


    Всего за время атаки украинских сил на российское приграничье противник потерял более 5,5 тыс. человек.

    Коментарии (8)
    24 августа 2024, 13:45 • Новости дня
    Кадыров рассказал, как бойцы вывели из окружения 40 срочников в Курской области

    Кадыров рассказал, как шесть бойцов вывели из окружения 40 срочников в Курской области

    Кадыров рассказал, как бойцы вывели из окружения 40 срочников в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности того, как шестеро российских военнослужащих вывели из окружения 40 срочников в Курской области.

    В своем Telegram-канале он указал, что четверо военнослужащих полка «Ахмат-Чечня» и двое пограничников с 6 августа находились на одном из участков границы.

    По словам Кадырова, российские военнослужащие приняли решение пробиваться к своим.

    «Эти ребята прошли в крайне сложных условиях несколько десятков километров», – рассказал глава Чечни, заметив, что военнослужащие шли в течение 18 дней они, преодолевая лесные массивы и заслоны противника.

    Более того, бойцы сумели спасти большую группу российских солдат в количестве 40 человек. Последние переданы своим командирам.

    Ранее стало известно о том, что бурятский десантник в Курской области вывел группу российских военнослужащих из окружения через лес.

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    26 августа 2024, 15:23 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на скопления ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление живой силы украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Этим ударом самолет также уничтожил украинскую бронетехнику, уточнило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила уничтожение личного состава и техники ВСУ, после этого самолет вернулся на аэродром вылета.

    На прошлой неделе Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-500 на скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.

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