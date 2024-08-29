В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.0 комментариев
Чехия заблокировала поставки в Россию препарата для инновационной терапии рака
Чешский производитель бора, необходимого для проведения бор-нейтронозахватной терапии рака, отказался поставлять это вещество в Россию, сообщил в ходе форума «Технопром-2024» научный руководитель направления «Ядерная медицина» ГК «Росатом» Валентин Смирнов.
По его словам, такое решение существенно осложняет развитие перспективного метода лечения онкологических заболеваний в нашей стране и может привести к гибели пациентов, передает ТАСС.
Смирнов отметил, что Чехия отказалась поставлять в Россию бор, который является ключевым компонентом для проведения бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) – инновационного метода лечения онкологических заболеваний.
Бор-нейтронозахватная терапия представляет собой перспективный метод лечения раковых заболеваний, который позволяет избирательно уничтожать опухолевые клетки без вреда для здоровых тканей. Этот метод особенно эффективен при лечении агрессивных форм рака, таких как глиобластома головного мозга.
Российские ученые уже провели успешные доклинические исследования БНЗТ на животных, которые показали высокую эффективность метода. В Новосибирске был создан уникальный центр коллективного пользования, где проводились испытания на крупных животных. Результаты этих исследований позволяют надеяться на создание эффективного метода лечения онкологических заболеваний.