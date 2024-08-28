Российская авиация поразила резервы ВСУ в Сумской области

Tекст: Валерия Городецкая

Поражены личный состав и военная техника резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны около Атинского, Белополья, Бояро-Лежичей, Глухова, Искрисковщины, Масензовки, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Соляников, Шалыгина, Угроедов и Эсмани, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Также авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борков, Викторовки, Кругленького, Красноктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехова, Свердликова, Суджи, Снагости и Южного Курской области, добавили в Минобороны.

Ранее ВС России уничтожили группу солдат ВСУ во время ротации в Курской области.