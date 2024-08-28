Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
ВС России уничтожили группу солдат ВСУ во время ротации в Курской области
Российские бойцы сорвали ротацию подразделений украинской армии в районе Журавлей в Курской области, уничтожив порядка 20 военнослужащих ВСУ.
Расчет Д-30 поразил скопление украинской техники и живой силы, уничтожив три автомобиля и ликвидировав около 20 украинских военнослужащих, что сорвало запланированную противником ротацию, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.