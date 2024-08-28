Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?9 комментариев
Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
Алаудинов: Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
В ходе ожесточенных боев был нанесен серьезный урон ВСУ, уничтожено большое количество живой силы и техники противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области подразделения спецназа «Ахмат» нанесли сокрушительный удар по противнику.
«Наши бойцы проявили высочайший профессионализм и мужество, уничтожив большое количество украинских военнослужащих», – подчеркнул Алаудинов.
Он добавил, что также были уничтожены две единицы бронетехники.
Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.