Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.2 комментария
Дурову продлили срок задержания во Франции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции еще на двое суток в рамках расследования уголовного дела о киберпреступлениях, сообщает прокуратура Парижа.
Прокуратура Парижа приняла решение продлить срок содержания под стражей Дурова, он останется под стражей еще на 48 часов, передает ТАСС.
В прокуратуре отметили, что продление срока задержания связано с необходимостью проведения дополнительных следственных действий. В частности, следователи намерены допросить ряд свидетелей и изучить новые доказательства.
Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.