Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Семь человек госпитализированы после пожара на НПЗ в Омске
Семь человек госпитализированы в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Омске. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«С каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, по уточненным данным, в результате инцидента госпитализированы семь человек. Все они доставлены в БСМП-1.
На месте происшествия работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
В понедельник на Омском НПЗ началось возгорание, глава региона Виталий Хоценко сообщил, что там загорелось технологическое оборудование.
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