Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
СК завел дело из-за возгорания на Омском НПЗ
Дело возбуждено после пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Омской области.
Дело завели по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщили в ведомстве ТАСС.
По предварительной версии, в результате возгорания технологического оборудования пострадали несколько работников, они получили повреждения различной степени тяжести.
Между тем в региональной прокуратуре начали проверку по факту пожара на НПЗ, на место отправился и. о. прокурора Советского округа Павел Умрихин.
Действиям должностных лиц дадут надлежащую правовую оценку.
На самом предприятии пояснили, что пожар не повлияет на производственную программу завода, план по переработке выполнят за счет дополнительных мощностей.
В понедельник на Омском НПЗ началось возгорание, глава региона Виталий Хоценко сообщил, что там загорелось технологическое оборудование.