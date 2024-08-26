Глобального мира не получилось даже в сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция всё того же мира, с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.0 комментариев
На Омском НПЗ произошел пожар
На Омском нефтеперерабатывающем заводе загорелось технологическое оборудование, сообщили на предприятии в понедельник.
Автоматическая система безопасности зафиксировала возгорание технологического оборудования, сработали автоматические средства пожаротушения, пожарная служба оперативно локализует возгорание, сообщили на НПЗ ТАСС.
Там добавили, что предприятие работает в штатном режиме.
Между тем в региональном ГУ МЧС добавили, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, на место отправились семь единиц техники и 27 человек личного состава.
В ходе возгорания пострадали два человека, им оказали помощь на месте.
Глава региона Виталий Хоценко заявил, что ситуация находится под контролем, информация о пострадавших и причины пожара устанавливаются.
В начале августа в Омске произошел пожар на территории одного из предприятий в Нефтяниках, возгорание зафиксировано на лафетной установке Омского нефтеперерабатывающего завода.