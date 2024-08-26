На Омском НПЗ произошел пожар

Tекст: Алексей Дегтярев

Автоматическая система безопасности зафиксировала возгорание технологического оборудования, сработали автоматические средства пожаротушения, пожарная служба оперативно локализует возгорание, сообщили на НПЗ ТАСС.

Там добавили, что предприятие работает в штатном режиме.

Между тем в региональном ГУ МЧС добавили, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, на место отправились семь единиц техники и 27 человек личного состава.

В ходе возгорания пострадали два человека, им оказали помощь на месте.

Глава региона Виталий Хоценко заявил, что ситуация находится под контролем, информация о пострадавших и причины пожара устанавливаются.

В начале августа в Омске произошел пожар на территории одного из предприятий в Нефтяниках, возгорание зафиксировано на лафетной установке Омского нефтеперерабатывающего завода.