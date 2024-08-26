Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
В Болгарии парашютисты упали на автомобиль
Два парашютиста, совершавшие прыжок в районе болгарского села Чернево, неудачно приземлились на припаркованный автомобиль, получив травмы различной степени тяжести, сообщили СМИ.
Как пишет Novini со ссылкой на региональное управление МВД, инцидент произошел 25 августа в столичном регионе Болгарии. Отмечается, что два парашютиста, выполняя прыжок, не рассчитали точку приземления и столкнулись с лобовым стеклом легкового автомобиля, который был припаркован на окраине села Чернево, передает РИА «Новости».
В результате столкновения оба парашютиста получили травмы. По данным местной полиции, у пострадавших диагностированы переломы, однако их жизни ничего не угрожает. Оба спортсмена были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что один из участников финала Кубка России по парашютному спорту, который проходит на базе Российского университета спецназа в Чечне, разбился во время прыжка.