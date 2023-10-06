Участник соревнований по парашютному спорту разбился в Чечне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине «Купольное пилотирование» в ходе пилотирования высокоскоростного парашюта погиб мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, на счету которого более 3,7 тыс. прыжков, передает ТАСС.

Как сообщается, предварительно, при выполнении захода на приземление парашютист совершил ошибку и не рассчитал высоту выполнения маневра, из-за чего на повышенной вертикальной скорости столкнулся с водной поверхностью.

Медработники боролись за жизнь Беляева с первых минут столкновения, на месте были проведены реанимационные мероприятия, но спасти спортсмена не удалось.

Ранее в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа: 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. В авиационных службах уточнили, что падение самолета могло быть спровоцировано превышением числа пассажиров.