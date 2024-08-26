Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.11 комментариев
Путин заявил о недопустимости пустышек и пунктов для «галочки» в нацпроектах
В национальных проектах не должно быть пустышек и проходных пунктов для «галочки», которые не приносят результата и не улучшают жизнь людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической «галочки», то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей», – заявил глава государства, передает ТАСС. Работа над новыми нацпроектами будет обсуждаться в ходе ближайшего заседания совета по стратегическому развитию, добавил Путин.
Президент также отметил, что экономика России продолжает расти хорошими темпами, доходы федерального бюджета за семь месяцев этого года достигли 20 трлн рублей, что на 36% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Ситуация в экономике учитывается властями России при реализации планов по развитию страны, добавил он.
«Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства», – сказал он.
Напомним, Путин также обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО».