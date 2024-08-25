Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Детонация в Воронежской области прекратилась
Детонация в Острогожском районе Воронежской области прекратилась, сообщил губернатор Александр Гусев.
В своем Telegram-канале он отметил, что пожары потушены, разрешен въезд в два села. Известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля.
Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт, режим ЧС, введенный в нескольких поселениях района, сохраняется.
Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС. Из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область два человека получили ранения.
По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.