Детонация в Воронежской области прекратилась

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он отметил, что пожары потушены, разрешен въезд в два села. Известно о повреждении ряда дачных домов и одного автомобиля.

Еще в два населенных пункта проезд пока закрыт, режим ЧС, введенный в нескольких поселениях района, сохраняется.

Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС. Из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область два человека получили ранения.

По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.