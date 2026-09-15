В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Песков назвал условия возобновления поставок газа в Европу
Песков: Россия рассмотрит поставки газа в Европу при коммерческой выгоде
Вопрос поставок российского газа в Европу можно будет обсуждать, если это будет выгодно России и будут необходимые объемы газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос возобновления поставок российского газа в страны Европы может обсуждаться только при соблюдении двух ключевых условий, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это исключительно коммерческий вопрос.
«Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны, первое, и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативное направление», – заявил он журналистам. По его словам, диалог возможен только при совпадении этих обстоятельств.
Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о готовности Москвы вернуться к экспорту энергоресурсов на европейский рынок. Также журналистов интересовала возможность сохранения прежних низких цен для потребителей в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин допустил обсуждение вопросов энергосотрудничества с Европой.
Ранее глава государства поручил правительству проработать вопрос ухода с европейского газового рынка.
В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможный транзит топлива через Украину исключительно коммерческим проектом.