Песков назвал условия возобновления поставок газа в Европу

Песков: Россия рассмотрит поставки газа в Европу при коммерческой выгоде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вопрос возобновления поставок российского газа в страны Европы может обсуждаться только при соблюдении двух ключевых условий, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это исключительно коммерческий вопрос.

«Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны, первое, и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативное направление», – заявил он журналистам. По его словам, диалог возможен только при совпадении этих обстоятельств.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о готовности Москвы вернуться к экспорту энергоресурсов на европейский рынок. Также журналистов интересовала возможность сохранения прежних низких цен для потребителей в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин допустил обсуждение вопросов энергосотрудничества с Европой.

Ранее глава государства поручил правительству проработать вопрос ухода с европейского газового рынка.

В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможный транзит топлива через Украину исключительно коммерческим проектом.