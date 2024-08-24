На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Ранения получили два человека из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область
Ранения зафиксированы у двух женщин из-за атаки украинских беспилотников в Воронежской области, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В своем Telegram-канале он сообщил, что одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.
Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС.
По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.