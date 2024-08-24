На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Режим ЧС ввели в Острогожском районе Воронежской области после атаки дронов
Режим ЧС введен в Острогожском районе Воронежской области для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В своем Telegram-канале он указал, что режим ЧС введен на территории трех поселений Острогожского района.
Для ликвидации последствий атаки дронов проведена эвакуация одного села и одного СНТ – около 200 человек. В данный момент работает пункт временного размещения, но большинство людей разместились у родственников.
Кроме того, проживающим в соседнем селе провели инструктаж по мерам безопасности.
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.