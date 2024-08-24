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    Скончался четвертый попавший в заложники в ИК-19 под Волгоградом сотрудник ФСИН
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    37 комментариев
    24 августа 2024, 07:41 • Новости дня

    ПВО сбила ночью семь украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над российскими регионами силами ПВО сбиты семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Пять беспилотников сбили над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской, сообщило в Telegram ведомство.

    Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате падения обломков беспилотников один человек пострадал, также произошел пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов».

    23 августа 2024, 17:22 • Новости дня
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона строила газопровод и поставляла газ немецкой стороне для развития экономики, но предательство Берлина, поставляющего оружие киевскому режиму, не останется без наказания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Трубопровод строился и поставки газа производились для того, чтобы выстраивать отношения с Германией и развивать экономику, которая «выжигала, выжигала все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине», сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Сейчас же немецкая сторона «имеет наглость» упрекать и обвинять Москву, а также поставлять оружие киевскому режиму.

    «Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», – подчеркнула дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как теракт на российских «Северных потоках» привел к грандиозному скандалу между Берлином и Варшавой.

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    23 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    ВС России уничтожили ангары хранения норвежских ЗРК NASAMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней ВС России нанесли 16 групповых ударов, в том числе поражены ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, сообщило российское министерство обороны.

    Поражены также аэродромы, склады с боеприпасами, ракетами ВСУ, цеха ремонта вооружения и техники украинской армии, ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, нанесены удары по топливным базам ВСУ, районам сосредоточения резервов и пунктам временной дислокации подразделений нацбатов и иностранных наемников.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

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    23 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ

    MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного

    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.

    Как говорится в материале, за полгода Украина потеряла 20 танка из 31 поставленного M1A1 Abrams, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что американская бронетехника самая дефицитная в ВСУ, и если Европа может восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США не торопятся давать новые танки Киеву.

    Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области.

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    23 августа 2024, 18:10 • Новости дня
    Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
    Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) должен присоединиться к «игре» на Украине, поскольку безопасность объединения зависит от итогов конфликта, такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Я думаю, что то, что случится на Украине, определит наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры», – сказал он в ходе выступления в Мадриде, запись которого опубликована в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул, что ЕС не является стороной конфликта, но является его частью. «То, как будет разрешен конфликт, повлияет на нашу безопасность», – считает он.

    Ранее Боррель высказался в поддержку украинского вторжения в Курскую область.

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    23 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ

    Financial Times: Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ
    @ imago-image/Global Look Press

    Tекст: Кристина Коваленко

    Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает Financial Times.

    По информации издания, «самый известный политик крайне левого толка Германии» заявила, что ее активное противодействие вооружению Украины оказало влияние на политику Берлина в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

    Вагенкнехт отметила, что, хотя ее партия не находится у власти в Германии, она все равно может оказывать влияние на принятие решений в бундестаге.

    На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, так как в текущем бюджетном планировании правительства ФРГ не предусмотрено выделение новых средств на эти цели.

    При этом канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит оставаться крупнейшим источником поддержки для Украины в Европе.


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    23 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    @ Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.

    Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.

    «Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.

    Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.


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    23 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Массовый поджог машин устроили в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим, сообщил канал «Киев 24».

    Как сообщил телеканал, неизвестные совершили поджог четырех машин в Деснянском районе Киева, они были полностью уничтожены, повреждения получили стоящие рядом автомобили, передает ТАСС.

    Ранее автомобиль украинского военного сожгли в Киеве.

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    23 августа 2024, 15:17 • Новости дня
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары артиллерией и авиацией по подразделениям ВСУ в районе Плавней и Приморского на берегу Каховского водохранилища на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, на Степногорском направлении артиллерия и фронтовая авиация отработали по селам Приморское и Плавни на берегу Каховского водохранилища, где ВСУ копили резервы техники и боевиков, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил, что ВС России нанесли серию точных ударов по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, существенно ослабив разведывательные возможности противника.

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    23 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
    Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
    @ Wadco2/Wikipedia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в пятницу, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие.

    «Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», – заявил мэр, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО, там знают, что статуя является культурным наследием Украины. Кроме того, Труханов подчеркнул, что памятник был установлен за счет горожан.

    Ранее власти Харькова снесли бронзовый бюст Михаила Ломоносова.

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    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    23 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли до 400 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли до 400 военнослужащих, 17 единиц бронетехники, включая танк, два БТР, 14 бронемашин, два артиллерийских орудия, установку РСЗО и два миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаки украинских штурмовиков в направлении Борок и Малой Локни, сорвала попытки атак в сторону Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки.

    В ее зоне ответственности на Курском направлении ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, а также две бронемашины и автомобиль.

    У Камышевки выявили и уничтожили украинскую ДРГ из пяти человек и автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагостя и Южного.

    Авиация также ударила по сосредоточениям ВСУ в Сумской области: 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона у Александровки, Бачевска, Буянкино, Ворожбы, Глухова, Каменки, Мирополья, Могрицы, Новой Слободы, Ободы, Первомайского, Павловки, Свессы, Седедины Буды и Толстодубово.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков, 27 БМП, 55 БТР, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять ЗРК, 11 РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.

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    23 августа 2024, 15:02 • Новости дня
    Моди в Киеве призвал стороны украинского конфликта к диалогу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита на Украину призвал стороны конфликта не тратить время и перейти к диалогу для его завершения, пишет Reuters.

    «Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... Обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта», – пишет Reuters со ссылкой на слова индийского премьера, передает РИА «Новости».

    Моди отметил, что прибыл в Киев с посланием о мире. Он подчеркнул, что украинский конфликт можно закончить только дипломатическим путем.

    По данным издания Hindu, в ходе визита на Украину Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский заключили четыре соглашения о сотрудничестве в сферах гуманитарной помощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.

    Напомним, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.

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    23 августа 2024, 12:57 • Новости дня
    В порту «Кавказ» рассказали о ликвидации последствий атаки ВСУ
    В порту «Кавказ» рассказали о ликвидации последствий атаки ВСУ
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порту «Кавказ» в Краснодарском крае ликвидируют последствия атаки украинских военных на паром с топливом, работает особый режим, сообщили в Министерстве транспорта.

    Морспасслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов, работа по ликвидации последствий продолжается, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Между тем оперштаб Кубани сообщил, что четверо из спасенных после атаки попали в больницу, еще 13 человек лечатся амбулаторно.

    Площадь пожара, начавшегося после нападения ВСУ, составляет 500 кв. метров, сказал источник в оперативных службах.

    Сразу после атаки персонал порта в количестве 87 человек был эвакуирован, среди них никто не пострадал.

    В МЧС сообщали, что судьба одного человека с затопленного парома по-прежнему неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы.

    Напомним, ВСУ атаковали порт «Кавказ», в ходе атаки затонул паром с топливными цистернами.

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    23 августа 2024, 21:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие уничтожили бронетранспортер вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщило Минобороны и опубликовало видео поражения техники.

    По информации из Telegram-канала ведомства, украинский БТР был обнаружен средствами воздушной разведки одного из подразделений «Северной» группировки, его уничтожили прямым попаданием «Ланцета».

    «В режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта с последующим сильным возгоранием бронетранспортера противника», – сообщило Минобороны.

    Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники.

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    23 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Удары украинских беспилотников по хранилищам ядерного топлива Курской АЭС крайне опасны

    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами с осколочно-фугасной боевой частью, это может привести к тотальным последствиям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива на Курской АЭС нашли украинский дрон с бронебойным боеприпасом.

    «Существует два типа хранилищ отработанного ядерного топлива», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Свежее отработанное топливо, как правило, сильно радиоактивно и выделяет большое количество тепла. Поэтому тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) сначала помещают в так называемые бассейны выдержки – это промежуточное хранилище ядерного топлива, рассказал собеседник.

    «Вода, во-первых, хорошо отводит тепло, а во-вторых, поглощает нейтроны, которые могут образовываться при радиоактивном распаде, и альфа- и бета-частицы, а также задерживает гамма-лучи. То есть таким образом создается дополнительный щит биологической защиты. ТВЭЛы хранятся там на протяжении первых нескольких лет», – уточнил эксперт.

    «Даже после остывания сохраняется высокое остаточное тепловыделение, которое препятствует их длительной транспортировке в герметичных и небольших контейнерах. Поэтому после бассейна выдержки ТВЭЛы помещают в сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Это обычно наземный ангар, который, впрочем, является зданием ограниченного доступа. Вокруг ТВЭЛов присутствует повышенный гамма-фон, идет альфа- и бета-распад – все это отражается на общем радиационном фоне хранилища», – отметил спикер.

    Когда ТВЭЛы находятся в бассейнах выдержки или в хранилище отработанного ядерного топлива, их не защищают прочные гермооболочки корпуса реактора, указал он. «Тепловыделяющие элементы находятся в циркониевой или нержавеющей трубе внутри тепловыделяющей сборки (ТВС), но надо понимать, что это не броня. Толщина этой трубы измеряется даже не десятками сантиметров, и составляет всего 5-7 мм. Защита ТВС рассчитана на легкие механические повреждения», – детализировал собеседник.

    Кумулятивный заряд же может пробить до метра гомогенной танковой брони. «То есть речь идет о поражении не просто трубы, а всего штабеля тепловыделяющих сборок, каждая из которых представляет радиационную опасность», – предупреждает Анпилогов. Повреждение ТВС и тем более самого ТВЭЛ – таблетки уранового оксида, которая уже облучена – вызовет выброс радиоактивной пыли или достаточно крупных осколков, акцентировал он.

    «Основная опасность удара по бассейнам выдержки заключается в том, что поврежденные ТВЭЛы и ТВС, которые их ограждают, заражают воду – она становится радиоактивной, туда попадают радионуклиды. В случае атаки на хранилище сухого типа, происходит выброс в атмосферу», – добавил Анпилогов.

    «Даже если ТВС не повреждены и не произошла утечка радиации, нарушается нормальное функционирование хранилищ. Например, могут быть повреждены насосы в бассейнах выдержки, что сразу переведет к выкипанию воды, к уменьшению биологической защиты. Если это сухое хранилище, может быть нарушен первый контур защиты. Поэтому все удары украинских беспилотников по таким объектам воспринимаются крайне болезненно», – пояснил эксперт.

    «Нет никаких сомнений в том, что ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, причем выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами, например, ATACMS с осколочно-фугасной боевой частью, то в этом случае повреждения могут носить тотальный характер, выброс может выйти далеко за пределы производственной площадки атомной станции», – заключил Анпилогов.

    Напомним, в ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в непосредственной близости от станции. Дрон был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую АЭС актом ядерного терроризма. По словам дипломата, на инцидент немедленно должно отреагировать МАГАТЭ.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины. 

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    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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