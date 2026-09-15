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Студент из Томска возглавил радиолокационную станцию в зоне СВО
Учащийся Томского политехнического университета Николай Иванов стал начальником радиолокационной станции в зоне специальной военной операции, круглосуточно выявляя вражеские беспилотники.
Студент второго курса Томского политехнического университета Николай Иванов весной этого года принял решение служить по спецконтракту в войсках беспилотных систем, сообщает канал «Герои спецоперации Z» в Max.
Сейчас молодой человек несет службу в зоне специальной военной операции, занимая должность начальника радиолокационной станции. В его обязанности входит круглосуточное наблюдение за воздушным пространством и поиск целей противника. Выявленные угрозы затем уничтожаются расчетами FPV-перехватчиков.
Отмечается, что военнослужащий окончил школу с серебряной медалью и был отличником в университете. К выполнению боевых задач он подходит с максимальной ответственностью.
«Каждый сбитый вражеский дрон – это спасенная жизнь бойца или сохраненная техника», – уверен Николай Иванов.
Весной студент Томского политехнического университета Николай Иванов объяснил решение пойти в войска беспилотных систем желанием применить свои знания на службе Родине.
В августе учащийся Донецкого государственного университета Герман Родионов стал оператором-сапером по специальному контракту без оформления академического отпуска.
Студент Кубанского государственного университета физической культуры Федор Горшунов также успешно совместил дистанционное обучение с выполнением боевых задач в расчете FPV-дронов.