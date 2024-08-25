ВС России поразили склад с ракетным вооружением ВСУ в Сумах

Подполье: Склад с ракетным вооружением ВСУ поражен в Сумах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словамв районе промзоны на Линейной в Сумах был мощнейший двойной прилет, был поражен склад со свежепривезенными ракетами, в том числе и для ПВО, передает РИА «Новости».

Между тем украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Сумах был слышен звук взрыва.

Ранее авиация России нанесла удары по инфраструктурным объектам в Сумах.