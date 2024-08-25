Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
ВС России поразили склад с ракетным вооружением ВСУ в Сумах
Подполье: Склад с ракетным вооружением ВСУ поражен в Сумах
Склад с ракетным вооружением поражен в Сумах, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
По его словамв районе промзоны на Линейной в Сумах был мощнейший двойной прилет, был поражен склад со свежепривезенными ракетами, в том числе и для ПВО, передает РИА «Новости».
Между тем украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Сумах был слышен звук взрыва.
Ранее авиация России нанесла удары по инфраструктурным объектам в Сумах.