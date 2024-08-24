Министр энергетики Украины заявил, что ближайшая зима будет сложнее предыдущей

Tекст: Кристина Цыцура

«Необходимо готовиться к трудной зиме. К сожалению, она действительно окажется сложнее, чем прошлогодняя», – отметил он в эфире украинского телеканала «Рада», передает ТАСС.

Галущенко подчеркнул, что власти страны активно работают над созданием децентрализованной системы энергоснабжения для населения.

В конце июня депутат Верховной рады Сергей Нагорняк, входящий в парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ, заявил, что предстоящая зима станет самой трудной в новейшей истории Украины, поэтому гражданам следует подготовиться и искать дома, которые они смогут отапливать самостоятельно.

Ранее в ЕК заявили, что Киев лишился половины нужных для зимы энергомощностей.

