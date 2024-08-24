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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    11 комментариев
    24 августа 2024, 15:08 • Новости дня

    Министр энергетики Украины заявил, что ближайшая зима будет сложнее предыдущей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ближайшая зима для Украины будет более сложной, чем предыдущая, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

    «Необходимо готовиться к трудной зиме. К сожалению, она действительно окажется сложнее, чем прошлогодняя», – отметил он в эфире украинского телеканала «Рада», передает ТАСС.

    Галущенко подчеркнул, что власти страны активно работают над созданием децентрализованной системы энергоснабжения для населения.  

    В конце июня депутат Верховной рады Сергей Нагорняк, входящий в парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ, заявил, что предстоящая зима станет самой трудной в новейшей истории Украины, поэтому гражданам следует подготовиться и искать дома, которые они смогут отапливать самостоятельно.

    Ранее в ЕК заявили, что Киев лишился половины нужных для зимы энергомощностей.

    24 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России, пишет украинское издание «Страна.ua».

    На записи Зеленский оскорбил российского президента Владимира Путина, отверг обвинения в нарушении Киевом «красных линий», передает «Российская газета».

    Также он сравнил пострадавшую от ВСУ Курскую область с «болотами», а Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата с «чертями».

    Ранее Белый дом не согласился с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область.

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    23 августа 2024, 17:22 • Новости дня
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона строила газопровод и поставляла газ немецкой стороне для развития экономики, но предательство Берлина, поставляющего оружие киевскому режиму, не останется без наказания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Трубопровод строился и поставки газа производились для того, чтобы выстраивать отношения с Германией и развивать экономику, которая «выжигала, выжигала все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине», сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Сейчас же немецкая сторона «имеет наглость» упрекать и обвинять Москву, а также поставлять оружие киевскому режиму.

    «Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», – подчеркнула дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как теракт на российских «Северных потоках» привел к грандиозному скандалу между Берлином и Варшавой.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    24 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки

    Представитель генсека ООН Дюжаррик в связи с фото ЧВК из США на детской площадке призвал защищать гражданское население

    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    @ Forward Observation/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал опубликованную американской ЧВК Forward Observation Group, которая участвует в боях на стороне Украины, фотографию миномета рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    Дюжаррик заявил, что не может установить «достоверность этих сообщений», но «при более широком рассмотрении вопроса» указал, что в ООН не раз высказывали озабоченность в связи с использованием «частных военных подрядчиков по всему миру», передает РИА «Новости».

    По его словам, как национальная армия, так и ЧВК в любом конфликте «несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», они обязаны «защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

    Напомним, FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами. ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом. По фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.


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    23 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    ВС России уничтожили ангары хранения норвежских ЗРК NASAMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней ВС России нанесли 16 групповых ударов, в том числе поражены ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, сообщило российское министерство обороны.

    Поражены также аэродромы, склады с боеприпасами, ракетами ВСУ, цеха ремонта вооружения и техники украинской армии, ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, нанесены удары по топливным базам ВСУ, районам сосредоточения резервов и пунктам временной дислокации подразделений нацбатов и иностранных наемников.

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    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    23 августа 2024, 18:10 • Новости дня
    Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
    Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) должен присоединиться к «игре» на Украине, поскольку безопасность объединения зависит от итогов конфликта, такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Я думаю, что то, что случится на Украине, определит наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры», – сказал он в ходе выступления в Мадриде, запись которого опубликована в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул, что ЕС не является стороной конфликта, но является его частью. «То, как будет разрешен конфликт, повлияет на нашу безопасность», – считает он.

    Ранее Боррель высказался в поддержку украинского вторжения в Курскую область.

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    23 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    @ Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.

    Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.

    «Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.

    Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.


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    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

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    24 августа 2024, 04:24 • Новости дня
    Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря

    Сальдо заявил о готовящемся нападении ВСУ с Черного моря на Херсонском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины планируют провести наступательную операцию с Черного моря на Херсонском направлении, поступает достоверная информация о скоплении военной техники, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил, что об этом сообщают «представители растущего народного сопротивления» киевскому режиму «на территории Причерноморья». «День независимости Украины режим Зеленского планирует отметить смертями украинцев», – заявил Сальдо в Telegram.

    По его словам, ВСУ собрали большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов для попытки высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Он заявил, что координацию осуществляют силы специальных операций НАТО.

    Сальдо отмечает, что цель такой операции ВСУ – «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области». Он заявил, что украинские власти собираются «ради очередной медийной акции Киев бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи из которых гарантировано будут убиты». Губернатор заверил, что российские военные «готовы встретить врага» и дать ВСУ «сокрушительный отпор».

    Накануне сообщалось, что российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на остров в дельте Днепра. В начале августа власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.

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    23 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
    Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
    @ Wadco2/Wikipedia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в пятницу, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие.

    «Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», – заявил мэр, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО, там знают, что статуя является культурным наследием Украины. Кроме того, Труханов подчеркнул, что памятник был установлен за счет горожан.

    Ранее власти Харькова снесли бронзовый бюст Михаила Ломоносова.

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    23 августа 2024, 21:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие уничтожили бронетранспортер вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщило Минобороны и опубликовало видео поражения техники.

    По информации из Telegram-канала ведомства, украинский БТР был обнаружен средствами воздушной разведки одного из подразделений «Северной» группировки, его уничтожили прямым попаданием «Ланцета».

    «В режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта с последующим сильным возгоранием бронетранспортера противника», – сообщило Минобороны.

    Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники.

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    24 августа 2024, 01:25 • Новости дня
    ВСУ не смогли прикрепить украинский флаг на дроне к телевышке в ЛНР

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной с помощью беспилотника, но потерпели неудачу, сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.

    Юров сообщил в Telegram, что ВСУ использовали БПЛА типа «Баба-яга». Флаг хотели «на магнитах прикрепить» к телевышке утром в пятницу. Депутат сопроводил запись снимком собаки рядом с флагом и добавил, что «трофей – под охраной».

    Напомним, Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР. 18 апреля 2022 года город перешел под контроль ЛНР. На прошлой неделе российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной.

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    24 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом
    В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник с полным боезарядом

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе, экстренные службы оцепили территорию клуба, люди эвакуированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что территория яхт-клуба была незамедлительно оцеплена, а все находившиеся там люди эвакуированы в безопасное место.

    Развожаев добавил, что инцидент не привел к жертвам и серьезным разрушениям.

    Ранее в бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.

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    24 августа 2024, 12:35 • Новости дня
    В Госдуме назвали оксюмороном поздравления ко Дню независимости Украины

    Tекст: Александра Юдина

    К «празднику» Украина подошла под предводительством нелегитимного президента, возглавлявшего человеконенавистничный и коррупционный режим, выразил мнение депутат Госдумы Александр Якубовский.

    В своем Telegram-канале он указал, что сегодняшний день независимости Украины – такой же оксюморон, как «ненавистная любовь».

    «К «празднику» бывшая Украина подошла под предводительством нелегитимного кокаинового фюрера, возглавляющего человеконенавистничный и коррупционный режим», – подчеркнул он.

    Депутат предрек стране «жизнь в постоянном дефолте и задался вопросом, как можно считать независимой страну, которая может едва-едва исполнять свои социальные обязательства лишь благодаря внешней подпитке и помощи спонсоров.

    Как отметила в своем Telegram-канале депутата Госдумы Жанна Рябцева, в этот день Украина может отмечать только «распроданные западным корпорациям земли, многомиллиардные долги и кредиты, нищее население, сотни тысяч мужчин, которые никогда не увидят свои семьи, а также разрушенную промышленность, здравоохранение, образование и науку.

    «У Украины нет будущего. Вне зависимости от наличия или отсутствия переговоров. Но исчезло это самое будущее тогда – в далеком 1991 году», – добавила она.

    Депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале заметил, чт свободу Украины давно уничтожили гонениями на инакомыслящих, разрушением единой канонической церкви, запретом русского языка, на котором говорило большинство населения.

    «Страна, из которой бегут во все стороны ее граждане, оказалась в руках человека, который узурпировал власть и привел Украину к пропасти. Ни свободы, ни независимости. Ни-че-го. Только страх, смерть и руины», – подчеркнул он.

    Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в своем Telegram-канале выразила глубокое сожаление о том, что некогда цветущий и братский народ оказался в ужасной ловушке марионеток, управляемых с далеких, холодных западных берегов.

    «Глубинный народ знает правду, которую не замаскируешь никакими подлыми трюками», – отметила она.

    Как заметил депутат Госдумы Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале, когда была провозглашена так называемая «Незалежность», эта независимость все больше ускользает, как мираж в пустыне.

    «Государство, превратившееся в некое эфемерное образование – «страна 404» – потеряло даже право на собственное имя», – добавил он.

    По мнению депутата, невозможно считать свободной страну, где страх стал ежедневным спутником, а президент, словно «гамельнский крысолов», ведет свой одурманенный народ на заклание.

    Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в своем Telegram-канале поделился мнением, что Украина сегодня является самым зависимым государством мира, управляемым волей англосаксонских «союзников».

    «Такие атрибуты демократии, как свобода слова, выборность и сменяемость власти выброшены на помойку. Власть захватила и вопреки конституции удерживает группировка просроченного «президента» Владимира Зеленского», – отметил он.

    Как заметил в своем Telegram-канале консервативный журналист Роман Голованов, День независимости Украины стал датой смерти покойника, выбитая на надгробии.

    «Нет у Украины благословения от Бога на собственное государство… а попытка разорвать связь между русскими и украинцами стало для страны самоубийством», – указал он, добавив к ключевым самоубийственным действиям уничтожение православия и верность западным спонсорам.

    Итог: не будет у вас никакой Украины. Продали государство за чечевичную похлебку», – отметил депутат.

    Российский кинопродюсер Юлия Витязева в своем Telegram-канале выразила мнение, что у таких территориальных образований, как Украина, есть всего два пути – губерния или колония.

    «Но быть губернией Украине не нравилось. Хотелось… дерзить России и хвастаться пригласительными в Белый дом и совместным фото с американским президентом», – подчеркнула она, добавив, что это все ради того, чтобы им запретили говорить на русском языке, ходить в церковь Московского Патриархата и помнить свою историю.

    Ранее в День независимости Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России.

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      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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