Взрывы произошли в Черкасской области Украины

ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины

ФСБ задержала в Крыму подготовленных к шпионажу трех агентов ГУР Украины

Tекст: Вера Басилая

В ЦОС сообщили, что один из агентов, гражданин России, был задержан в Севастополе. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи, передает ТАСС.

При задержании в автомобиле «шпиона» было обнаружено взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано для минирования газопровода в Крыму в июле 2024 года.

Также в Керчи задержали гражданина Молдавии, который сам вышел на связь с представителем спецслужб Украины. Он собирал и передавал данные о местах дислокации военной техники и позиций ПВО Российской армии, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов ВСУ.

Кроме того, ФСБ задержала завербованного украинской разведкой жителя Севастополя, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов в Крыму, адреса высокопоставленных военнослужащих ВС России и данные об используемых ими автомобилях.

Ранее ФСБ задержала вербовщика террористов из числа мигрантов в Хабаровском крае.