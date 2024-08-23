Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.16 комментариев
Взрывы произошли в Черкасской области Украины
Серия взрывов произошла в Черкасской области Украины, сообщили украинские СМИ.
В регионе сработали сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.
Напомним, взрывы также прогремели в Харькове и Сумах.