Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.16 комментариев
Взрывы прогремели в Харькове и Сумах
В Харьковской и Сумской областях Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове и Сумах произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.
Кроме того, взрывы произошли в Ахтырке Сумской области, передает ТАСС.
Напомним, Сумская область Украины граничит с российской Курской областью, которая подверглась атаке ВСУ.