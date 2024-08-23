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США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области
Политика США позволяет вооруженным силам Украины использовать американское оружие в приграничных регионах, в том числе в Курской области России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.
Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.
«Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.