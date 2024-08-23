Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области

Tекст: Антон Антонов

Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.

«Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.