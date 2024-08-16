Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Оружие НАТО захвачено на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области
Оружие из США и Швеции захватили на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области
Образцы стрелкового вооружения производства США и Швеции захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы у села Кремяное в Курской области, сообщил представитель российского силового ведомства.
Как сообщил источник РИА «Новости», на месте ликвидации ДРГ противника у Кремяного в Курской области российские морпехи захватили шведскую автоматическую винтовку AK5C, автоматический карабин М-4 и пулемет М2 Браунинг производства США.
Ранее украинский пленный рассказал, что в числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков.