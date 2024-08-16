  • Новость часаЭксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
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    США помогли снизить отток капитала из России
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    Жители Курской области спасли раненного солдата ВСУ и передали российским военным
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    В Курской области ликвидирована группа украинских штурмовиков
    Российские войска уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области
    Стало известно о трех взрывах на месте крушения Ту-22М3
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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    7 комментариев
    16 августа 2024, 13:25 • Новости дня

    Оружие НАТО захвачено на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области

    Оружие из США и Швеции захватили на месте ликвидации украинской ДРГ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Образцы стрелкового вооружения производства США и Швеции захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы у села Кремяное в Курской области, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Как сообщил источник РИА «Новости», на месте ликвидации ДРГ противника у Кремяного в Курской области российские морпехи захватили шведскую автоматическую винтовку AK5C, автоматический карабин М-4 и пулемет М2 Браунинг производства США.

    Ранее украинский пленный рассказал, что в числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков.

    15 августа 2024, 22:55 • Новости дня
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Дочь пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках СС, рассказала подробности о его пропаже.

    Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.

    «В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.

    В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».

    «Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.

    При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    15 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

    Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».

    В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.

    Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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    16 августа 2024, 07:57 • Новости дня
    Группа украинских штурмовиков ликвидирована в Курской области
    Группа украинских штурмовиков ликвидирована в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенного боестолкновения в районе населенного пункта Крупец Курской области российские подразделения уничтожили группу украинских десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщают в ВС России.

    Известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в районе населенного пункта Крупец Курской области. В ответ на это российские подразделения незамедлительно предприняли меры по ее ликвидации, передает РИА «Новости».

    В ходе ожесточенного боя, который продолжался несколько часов, российским военным удалось полностью уничтожить группу десантников ВСУ. По предварительным данным, в результате боестолкновения погибли шесть украинских военнослужащих.

    Российские военные также захватили оружие и боеприпасы, которые были у украинской диверсионной группы.

    Накануне российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

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    16 августа 2024, 10:39 • Новости дня
    Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали российским военным
    Жители Курской области спасли раненого солдата ВСУ и передали российским военным
    @ t.me/wargonzo

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Курской области Александр и Михаил спасли раненого солдата ВСУ и передали российским военным, ему оказана необходимая помощь, сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

    В своем Telegram-канале WarGonzo он указал, что уроженцы Курской области братья Александр и Михаил обнаружили в лесу истекающего кровью после боя украинского солдата.

    «Здесь не будет устрашающих кадров расправы, мужики наложили вэсэушнику жгуты и передали в руки российских военнослужащих, объяснив, что человек с перебитой ногой – уже не враг», – указано в сообщении.

    Раненому была оказана необходимая медицинская помощь, а братья сейчас помогают мирным жителям выезжать из приграничных поселков.

    Ранее российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (25)
    15 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, но мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Во время вторжения ВСУ в Курскую область Виталий пошел в дом своей бабушки Татьяны, чтобы присмотреть за ней, но в итоге женщина спасла его, передает РИА «Новости».

    Когда начался обстрел села, женщина выбежала из дома в огород, а мужчина остался в доме один. В этот момент в жилище зашли боевики, а после мародерства связали Виталия, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и начали угрожать ему расстрелом.

    Затем боевики ушли грабить соседние дома, а через час в дом вернулась бабушка, которая спасла Виталия, перерезав веревки. Женщина дала ему куртку и сказала бежать.

    Опасаясь за свою жизнь, Виталий решил покинуть село. Сутки он прятался в канаве на окраине населенного пункта, а затем продолжил путь вместе с соседями, которые также хотели спастись. Бабушка же осталась дома, посчитав, что не сможет пройти большое расстояние.

    Виталий вместе с соседями четыре часа пешком пробирался через поля, подвергаясь обстрелам со стороны украинских военных. В итоге спасшимся удалось добраться до российских войск, которые обеспечили им безопасность.

    Мужчина надеется, что после освобождения Мартыновки он найдет бабушку.

    Ранее жители Курской области рассказали о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

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    15 августа 2024, 14:44 • Новости дня
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки в Курской области освободили населенный пункт Крупец, сорваны попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки, сообщило Министерство обороны России.

    В Крупце завершено уничтожение боевиков ВСУ и восстановлен контроль над ним, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север», авиация и артиллерия отразили атаку украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного.

    Сорваны атаки ВСУ при нанесении комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки.

    ВСУ в этой местности потеряли до 90 человек, пять американских БМП Bradley и шесть боевых бронированных машин.

    Авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

    Также поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

    Колонну из 15 топливозаправщиков у Лубны в Сумской области уничтожили ударом комплекса «Искандер-М».

    Авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов, материальных средств у Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 340 человек, 19 единиц бронетехники, 14 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку РСЗО и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 человек, 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре ЗРК, три пусковые установки РСЗО, 20 орудий полевой артиллерии.

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    15 августа 2024, 16:20 • Новости дня
    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад

    В Минобороны сообщили, что вторжение Украины в Курскую область курирует Запад

    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что вторжение украинских войск на территорию Курской области координируется и управляется западными спецслужбами.

    «Оно не могло бы осуществляться без согласования и контроля со стороны западных спецслужб и применения западных технологий. Они поставляют на Украину технику, даже ту, которой у них самих, возможно, нет», – заявил представитель ведомства на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

    По его словам, пока преимущество в конфликте есть у ВС России, ВСУ не станут идти на переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.


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    15 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области

    Алаудинов заявил о безуспешных попытках ВСУ продавить линию фронта в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска пытаются прорвать линию фронта в Курской области, но безуспешно, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «Противник пытается продвинуться на нашем участке, но ему это не удается», – отметил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.


    Коментарии (9)
    15 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области уничтожена американская установка ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшая Курскую область, поражение комплекса сняли на видео, сообщило Минобороны России.

    По позиции HIMARS нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер», уничтожена сама установка и шесть реактивных снарядов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также уничтожены два автомобиля охранения.

    Ранее итальянский броневик Shield ВСУ в Курской области уничтожили беспилотником «Ланцет».

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    16 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Алаудинов заявил о контроле ВС России обстановки на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Российские войска контролируют обстановку на Курском направлении

    Алаудинов заявил о контроле ВС России обстановки на Курском направлении
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстановка на Курском направлении нормальная, подконтрольна российским войскам, идет интенсивная работа по уничтожению подразделений ВСУ, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Алаудинов добавил, что накануне было уничтожено очень много техники и личного состава противника, передает ТАСС.

    «Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», – сказал он.

    По его словам, российские бойцы работают, удерживая и уничтожая противника.

    Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.

    Коментарии (15)
    16 августа 2024, 03:48 • Новости дня
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области

    CNN объяснил нежелание США разрешать Украине использование ракет ATACMS в Курской области ограниченностью запасов

    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму, сообщает CNN.

    Как указывает CNN со ссылкой на официальных лиц, в Вашингтоне все еще не желают давать Киеву разрешение «использовать американское оружие большой дальности в Курской области». По информации CNN, это связано с тем, что у США «есть ограниченный запас... ATACMS для Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.


    Коментарии (4)
    16 августа 2024, 01:53 • Новости дня
    В ООН осудили «символы нацизма» на солдатах ВСУ в Курской области
    В ООН осудили «символы нацизма» на солдатах ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя видео издевательств украинских военных в касках СС над пенсионером в Курской области, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что офис генсека выступает против «всех символов нацизма».

    Хак сказал, что офис генсека ООН «выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти», передает РИА «Новости».

    Напомним, на видео украинские военные в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером Александром Гусаровым. За их поимку председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал выплатить 5 млн рублей. Дочь Гусарова рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.


    Коментарии (12)
    15 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Ка-52 поразил ракетами скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Скопление живой силы украинской армии в Курской области уничтожено ракетами «Вихрь» вертолета Ка-52, сообщило Минобороны России.

    Экипаж Ка-52 ударил по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной техники в приграничном районе Курской области, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям. После этого вертолет выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

    В среду после удара Ка-52 в Курской области украинские разбежались в поисках укрытий.

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    15 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    NYT: США предостерегали Киев от крупных операций в 2024 году
    NYT: США предостерегали Киев от крупных операций в 2024 году
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году, сообщает газета New York Times.

    «По словам американских чиновников, украинцам следует отказаться от крупных операций на юге или востоке, учитывая мощь российской обороны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Газета также отмечает, что Украина, вероятно, не располагает достаточным количеством живой силы для достижения успехов в ДНР. Как подчеркивается, у Киева может не быть необходимых резервов для проведения операций на территории республики.

    Ранее The Guardian сообщал о недовольстве в ВСУ решением командования перебросить элитные войска из Донбасса в Курскую область.

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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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